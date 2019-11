«أدنوك للتوزيع» تُطلق محطات «On the go» في المناطق السكنية

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

كشفت «شركة أدنوك للتوزيع»، أمس، عن مشروع محطات الخدمة المستقبلية «On the go»، الذي يعتمد على أحدث التطبيقات التكنولوجية الذكية، ويقرّب المسافة بين الشركة وعملائها من خلال إنشاء المحطات في المناطق السكنية التي يصعب فيها بناء المحطات العادية، مشيرة إلى أنها تعمل على بناء 50 محطة من هذا الطراز لتكون جاهزة نهاية العام المقبل.

وقال رئيس مجلس إدارة «أدنوك للتوزيع» الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنوك»، الدكتور سلطان أحمد الجابر، خلال حفل إطلاق محطات أدنوك «On the go»، إن «محطات (On the go) الجديدة صممت ليتم إنشاؤها في الأحياء السكنية بهدف دعم تطوير البنية الأساسية والاقتصاد الوطني للدولة، حيث سيمكننا التصميم المرن للمحطات من تقديم حلول تواكب احتياجات المواقع والمجتمعات التي نخدمها، خصوصاً في الأماكن التي يصعب إنشاء المحطات التقليدية فيها».

وأضاف أن «المحطات الجديدة تعكس التزام (أدنوك للتوزيع) بالإصغاء للمتعاملين وتقديم الحلول المناسبة لهم، حيث تعتزم الشركة إنشاء 50 محطة من هذا الطراز نهاية 2020».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة بالإنابة، سعيد الراشدي، في تصريحات صحافية، على هامش معرض «أديبك 2019»، إن كلفة بناء المحطات الجديدة تقل عن مثيلاتها التقليدية بنسبة تراوح بين 25 و30%، وتستخدم أحدث التقنيات في تعبئة الوقود والتسوق في آنٍ واحد.