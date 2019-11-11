محمد بن زايد: الإمارات تعمل مع شركائها لضمان إمدادات الطاقة

المصدر: أبوظبي - وام

حضر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جانباً من فعاليات «ملتقى أبوظبي الرابع للرؤساء التنفيذيين»، الذي عقد أمس، بمشاركة 30 من رؤساء أهم وأكبر شركات النفط والغاز والبتروكيماويات على مستوى العالم، لمناقشة الدور الرئيس الذي يلعبه النفط والغاز في الاقتصاد العالمي، في ظل المتغيرات التي يمر بها.

ورحّب سموّه بالرؤساء التنفيذيين في الملتقى، مؤكداً أهمية مبادرة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في استضافة كبار المسؤولين في قطاع الطاقة، عشية معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2019»، ما يعزّز من موقع دولة الإمارات، ودورها، وإسهاماتها في العمل على استشراف مستقبل الطاقة على المستوى العالمي. وأعرب سموّه عن أمله في أن تسهم حوارات ومناقشات الملتقى في دفع عجلة نمو قطاع النفط والغاز العالمي.

وقال سموّه في تغريدة على «تويتر»: «سررت بلقاء قادة قطاع النفط والغاز المشاركين في ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين في (أدنوك).. الإمارات تعمل مع شركائها لضمان إمدادات الطاقة، ودعم النمو الاقتصادي العالمي».

يأتي الاجتماع تلبية لدعوة من وزير الدولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر.

وجرى انعقاد الملتقى وفق مبدأ «الطاولة المستديرة»، وقواعد «تشاتام هاوس»، بغرض تعزيز شفافية النقاش، وإجراء حوار رفيع المستوى حول التضافر الأمثل بين التقنيات الحديثة، والكوادر البشرية والشراكات، كعوامل أساسية لتلبية الطلب العالمي على الطاقة، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وقال الجابر: «نثمن عالياً رؤية ودعم صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فمن خلال توجيهات ومتابعة القيادة، أصبحت أبوظبي مركزاً عالمياً أساسياً للطاقة والتطوّرات المرتبطة بها، ومع تسارع تأثيرات الثورة الصناعية الرابعة، يشهد قطاع النفط والغاز تحولات وتغيرات كبيرة في مراكز النمو والطلب على الطاقة».

وأضاف أن «ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين» يتيح منصة مثالية لإجراء حوار شفاف ومفتوح وموسع حول هذه المتغيرات، وكذلك حول الدور المفصلي لقطاع النفط والغاز في تمكين النمو الاقتصادي، باعتباره مكوناً رئيساً ضمن مزيج الطاقة العالمي.

وتابع: «تناولت النقاشات مجموعة من الموضوعات المهمة، بما فيها كيفية تلبية الطلب المتزايد على الطاقة مع خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة، وتطبيقات التقنيات الحديثة، وتمكين الكوادر البشرية، ونماذج العمل المستدام، والاستفادة من الشراكات».

لقاءان

استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كلاً على حدة، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «توتال» الفرنسية، باتريك بويانيه، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لبورصة «إنتركونتيننتال»، جيفري سبريتشر.

وبحث سموّه، خلال اللقاءين اللذين عقدا على هامش «ملتقى أبوظبي الرابع للرؤساء التنفيذين»، التعاون بين تلك الشركات والبورصات ونظيراتها في الإمارات.