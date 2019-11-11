1.85 مليار درهم أرباح «أبوظبي الإسلامي» في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي ارتفاعاً في صافي أرباح الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 5.2%، لتصل إلى 620 مليون درهم، فيما حقق نمواً في أرباح الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 بنسبة 5.6%، لتصل إلى 1.85 مليار درهم.

وأوضح المصرف في إعلانه عن النتائج المالية الصادرة أمس، أن هذا الأداء يعود إلى نمو صافي الإيرادات خلال الربع الثالث بنسبة 5.5%، لتصل إلى 1.5 مليار درهم، مدعوماً بـ58.9% نمواً في الدخل من الاستثمارات، و5.1% ارتفاعاً في الدخل من الرسوم والعمولات، بينما ارتفع صافي الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 4.39 مليارات درهم، بزيادة 5.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع صافي أصول تمويل العملاء إلى 79.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019. كما ارتفع الدخل من غير التمويل، بفضل زيادة الدخل من الاستثمارات، والذي ارتفع بدوره بنسبة 58.9% إلى 195.0 مليون درهم خلال الربع الثالث، في حين ارتفع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 5.1% إلى 280 مليون درهم. وأدت مبادرات ضبط التكاليف إلى انخفاض نسبة الكلفة إلى الدخل بنحو 1.6% على أساس سنوي، على الرغم من استثمارات المصرف في المبادرات الرقمية والاستراتيجية الهادفة إلى دعم نمو أعمال المصرف، وتحسين تجربة العملاء المصرفية.

وسجّل «أبوظبي الإسلامي» مستوى صحياً في معدل تمويل العملاء إلى الودائع عند 78.9% خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019، بينما سجلت أصول تمويل العملاء نمواً بنسبة 1% على أساس سنوي، في حين واصل المصرف تركيزه على تعزيز فعالية نهجه في إدارة المخاطر.