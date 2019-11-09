ورشة عمل لتعريف الطلبة بأهمية الوعي الاقتصادي

المصدر: إعداد : سامح عوض الله

نظّم قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أخيراً، ورشة عمل لطلبة معهد الشيخ راشد بن سعيد الإسلامي، حول الوعي الاقتصادي وضرورة التركيز عليه لدى طلبة المدارس والجامعات وأفراد المجتمع، كونه جزءاً مهماً من النشاط اليومي.

وأوضح القطاع على سبيل المثال، أن عمليات البيع والشراء وإبرام العقود والاتفاقات والمضاربة والمتاجرة، إضافة إلى الحصول على القروض والقيام بالاستثمارات وتأسيس المشروعات الاقتصادية، فضلاً عن اختيار السلع للاستهلاك من خلال التسوق اليومي أو ما شابه، كل ذلك يحتاج إلى وعي اقتصادي من خلال معلومات ليتم إنجاز تلك الأمور.

وأضاف أن كل ما يحدث في حياتنا وفعالياتنا اليومية مرتبط بالنشاط الاقتصادي، وبالتالي يتطلب عملية بناء أو تشكيل الوعي الاقتصادي لأفراد المجتمع، خصوصاً طلبة المدارس من جيل المستقبل الذي يحتاج إلى توعية اقتصادية من خلال آلية وتواصل أو مد جسر من التواصل بين المؤسسات والهيئات الاقتصادية والبحثية.

وذكر قطاع التسجيل والترخيص التجاري أنه تم خلال ورشة العمل، التركيز على تعريف الطلبة بأهمية الوعي الاقتصادي وكيفية تكوينه، كما تم التطرق إلى تعريف بعض المفاهيم الخاصة بالاقتصاد بشكل بسيط وسلس مع أمثلة تطبيقية لإيجاد قاعدة ثقافية اقتصادية يتذكرها الطالب في حياته اليومية.