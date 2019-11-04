المالية: لضبط انفاقك استخدم هذه المعادلة 20/30/50

المصدر: أمل المنشاوي: أبوظبي

قالت وزارة المالية "إن الحياة مليئة بالمنعطفات والتحولات غير المتوقّعة الناتجة عن المشاكل المالية التي تمتلك تأثيراً كبيراً على حياتنا واستقرارنا. ولكن إذا كنت تتبع خطة توفير جادة، فلن تواجهك أي من تلك المشاكل. لذلك، تشجع وزارة المالية جميع المواطنين والمقيمين على الادخار وتحمل المسؤولية في كيفية إنفاقهم لدخلهم حتى ينعموا بأسلوب معيشي مريح وضمان مستقبل آمن لهم ولأسرهم. إن دولة الإمارات تمتلك مستوى مرتفع لجودة الحياة بسبب الرخاء الاقتصادي والإدارة الحكومية الجيدة التي حرصت قيادة الدولة على تطبيقها في كافة القطاعات

وأَضافت "أن معادلة 20/30/50 تعد إحدى الطرق المعروفة لتقسيم الدخل الشهري (النقود المتوفرة التي يمكنك إنفاقها) وتخصيصها في ثلاثة فئات رئيسية، يمكنك ضبط النسبة كي تتوافق مع احتياجاتك وأهدافك".



50% لاحتياجاتك مثل النفقات المعيشية الشهرية مثل الإيجار، ومشتريات السوبرماركت، والخدمات العامة. مدفوعات الديون البسيطة تندرج ضمن هذه الفئة (مثل بطاقة الائتمان الخاصة بك أو الأموال المصروفة على أقساط السيارة).

30% مباهج الحياة مثل هاتف متحرك جديد، أو عشاء في الخارج، فأنت تستحق الاستمتاع بمباهج الحياة الجميلة طالما أنك تستطيع تحمل تكاليفها.

20% للادخار عن طريق مخصصات شهرية للديون، أو حالات الطوارئ أو المساهمة في صندوق استثماري.