«الطاقة والصناعة» تطلق منصة «الإمارات تصنع»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قال وزير الطاقة والصناعة، سهيل المزروعي، إنه تم إطلاق منصة «الإمارات تصنع» (يو إيه إي مكس)، المنصة الاتحادية التي تم تطويرها عن طريق الوزارة، بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة، مشيراً إلى أنه تم تزويد الوزارة بالمعلومات والإجراءات المطلوبة من ناحية التراخيص لتكامل الجهود.

وأضاف المزروعي في تصريحات صحافية، أمس، على هامش فعاليات مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، أن المنصة التي تعد أول منصة رقمية عالمية، تحتوي على خريطة تفاعلية تضم 8000 مصنع من كل مناطق الدولة، بما يسهل عملية البحث، لافتاً إلى أنه سيتم تحديثها أولاً بأول، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية في الدولة.

وأوضح أن المنصة توفر للمستثمرين كل المعلومات المطلوبة عن القطاع الصناعي، وتعطي فرصة لمن يرغب في الاستثمار الصناعي أن يختار القطاع الذي يناسبه، وكذلك الإمارة التي يريد البدء فيها بنشاطه، وكذا شروط التراخيص بها، والمميزات التي تعرضها هذه الإمارة لكل صناعة، إضافة إلى جميع البيانات والمعلومات المطلوبة قبل الاستثمار وحتى قبل القدوم للدولة في حال كانوا مستثمرين من الخارج.

وأكد المزروعي أنه لا توجد رسوم على الدخول للمنصة، كما أنها أصبحت متاحة للمستثمرين كافة، اعتباراً من أمس.

وأشار إلى أن استضافة الإمارات للمؤتمر الـ18 لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، يعكس مكانة الإمارات وجهدها الواضح في دعم قضايا الاستدامة ومساعدة الدول الأقل نمواً ليكون لها دور في الثورة الصناعية الرابعة، مؤكداً أن الإمارات تبدأ صفحة جديدة في تطوير الصناعة، حيث يجري الاستعداد للإعلان عن السياسة العامة للصناعة، التي تشمل محاور كثيرة.

اتفاق «أوبك»

قال وزير الطاقة والصناعة، سهيل المزروعي، إن نسبة الالتزام باتفاق خفض إنتاج النفط خلال سبتمبر الماضي بعد الاجتماع في أبوظبي أعلى بكثير عنها في أغسطس، مشيراً إلى أن الاجتماع المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» يسبقه اجتماع للجنة مراقبة الإنتاج.

وتوقع المزروعي أن عدداً كبيراً من الدول سينضم إلى اتفاق «أوبك بلس»، الذي يضم أعضاء «أوبك» والمنتجين من خارجها، بما يضمن توسيع العمل لضمان أمن الإمدادات والحفاظ على توازن السوق.

8000

مصنع من مناطق الدولة كافة تضمها المنصة الجديدة.