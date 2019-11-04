حوار المستقبل مع الوزراء وجلسات استراتيجية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

ستشهد فعاليات مجالس المستقبل العالمية عقد حكومة دولة الإمارات جلسات مستقبلية تشمل الجلسات الاستراتيجية الخاصة، و«حوار المستقبل مع الوزراء»، وجلسات نقاشات مستقبلية تستشرف مستقبل البيئة والاستدامة، ومستقبل المهارات، ومستقبل الطب والجينوم البشري.

وتتضمن «الجلسات الاستراتيجية المستقبلية» جلسات حوارية يشارك فيها وزراء وخبراء ومستشرفون عالميون، يناقشون أهم التطورات والتوجهات المستقبلية في قطاع الاقتصاد، وأهم الحلول التي تطبقها الحكومات، وتغطي موضوعات مستقبل التجارة العالمية.

فيما يناقش «حوار المستقبل مع الوزراء» تأثيرات الظروف العالمية في مستقبل التجارة بمنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى «جلسات نقاشات المستقبل» التي يستشرف المشاركون فيها مستقبل الأزمات المالية العالمية المقبلة والتحديات.