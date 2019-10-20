«دو» تحصد جائزة «أفضل مبادرة في مجال التوطين»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تواصل «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، ترسيخ مكانتها بجدارة كشركة وطنية داعمة لأبناء الإمارات في مساراتهم المهنية، حيث حصدت الشركة «جائزة أفضل مبادرة في مجال التوطين في الخليج» في حفل توزيع جوائز الخليج للموارد البشرية الحكومية 2019، الذي استضافته العاصمة أبوظبي.

وتسلم الجائزة نيابة عن الشركة، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة – خدمات الاتصال، فهد الحساوي، بحضور عدد من الشخصيات والمسؤولين التنفيذين في مجال الموارد البشرية على مستوى المنطقة، إضافة إلى عدد من أعضاء الإدارة العليا في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.

وحازت الشركة العديد من الجوائز المرموقة نظير مبادراتها العديدة في مجال التوطين، والتي شجعت عدداً كبيراً من أبناء الإمارات على الانضمام إلى الشركة. وتضع الشركة حالياً نصب عينيها هدفاً جديداً يتمثل في رفع نسبة التوطين إلى 35.5% بنهاية عام 2019، بما يتماشى مع التزام الشركة بتوجيهات وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وقال الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الإدارية في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، إيهاب حسن: «انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والاجتماعية كشركة إماراتية رائدة في قطاع الاتصالات، الذي يشكل دعامة أساسية للاقتصاد الإماراتي، بذلنا في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة جهوداً حثيثة لتحقيق مستهدفات استراتيجية التوطين، باعتبارها ركيزة أساسية في منظومة عملنا المؤسسية».