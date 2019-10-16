معرض أبو ظبي للقوارب يشهد طرح 16 منتجا جديدا لاول مرة

المصدر: عبير عبد الحليم أبو ظبي



قال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها حميد مطر الظاهري ان معرض أبو ظبي الدولي للقوارب بنسخته الثانية الذي بدا فعاليته اليوم يشهد طرح 16 منتجا جديدا من اليخوت والقوارب ومستلزماتها تعرض لأول مرة على المستهلكين.



وأوضح الظاهري في تصريحات صحافية في ختام اليوم الأول للمعرض الذي افتتحه في وقت سابق اليوم الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان ان حولي 140 شركة وطنية إماراتية تشارك في المعرض وتطرح احدث ما توصلت اليه التكنولوجيا مشيرا الى ان شركات من 26 دولة تشارك في المعرض الذي يضم جناحا خاصا بالشركات الامارتية المبتدئة والجديدة تشجيعا لها.



ولفت الظاهري الى انه من المتوقع وفقا للاقبال الذي شهده المعرض في يومه الأول ان يزيد عدد الزوار مقارنة بالدورة الأولى خلال العام الماضي حيث من المنتظر أن يشهد المعرض استقطاب ما يزيد عن 25 ألف زائر" مشيرا الى المعرض يرسخ أبو ظبي كوجهة رئيسة للسياحة البحرية وصناعة اليخوت الفاخرة والقوارب.



ونوه الظاهري الى ان نسب النمو الإيجابية التي شهدتها فعاليات الدورة الثانية لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب تؤكد نجاح شركة أبوظبي الوطنية للمعارض في دعم المعارض الجديدة وتعزيز تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي حيث ارتفعت المساحة الكلية للمعرض بنسبة 29 بالمائة لتصل إلى 40 ألف متر مربع مقارنة مع الدورة الأولى للمعرض في حين ارتفع عدد العارضين والعلامات التجارية المشاركة لتصل إلى 284 شركة وعلامة تجارية محلية واقليمية ودولية بنسبة نمو وصلت 5 بالمائة كما ارتفع عدد الدول ليصل إلى 27 دولة وبنسبة نمو 8 بالمائة.



وبين أن معرض أبوظبي الدولي للقوارب استطاع خلال فترة وجيزة أن يشكل قاعدة ومنصة مثالية ومميزة لكافة المعنيين والمختصين في قطاع صناعة القوارب ومعدات الرياضات البحرية والصيد مسلطاً الضوء على قدرات وإمكانات الإمارة والمساهمة في تعزيز صدارتها وريادتها في تنظيم واستضافة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.



ومن جانبه قال المدير التنفيذي لشركة "أيدكس سعيد المنصوري المنظمة للمعرض ان المعرض يوفر بنسخته الثانية الفرصة أمام كافة الشركات العالمية والإقليمية الوطنية العاملة في هذا القطاع للوقوف على أحدث ما توصل إليه القائمون على قطاع السياحة البحرية بكل أشكالها".



ويسلط المعرض الذي تقام فعالياته على مساحة 40 ألف متر مربع وتستمر حتى يوم السبت المقبل الضوء على المُنتجات والابتكارات للشركات الوطنية المحلية في هذا المجال من خلال استحداث جناح خاص لعرضها بشكل مميز يُبرز التطور القياسي والنوعي لتلك الشركات على مدار العام الماضي.



وسيكون زوار المعرض من المهتمين والمتخصصين والهواة وغيرهم على موعد للاستمتاع بالفعاليات والأنشطة المختلفة والعروض الخاصة والحصرية المصاحبة للمعرض إلى جانب استكشاف التكنولوجيا الجديدة التي يتم طرحها في كل دورة للمعرض.

