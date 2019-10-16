«أبوظبي التجاري» يتعاون مع «إماراتك» لتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك أبوظبي التجاري، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة «إماراتك» المتخصصة في مجال الخدمات المالية وبوابات الدفع الإلكتروني في الإمارات. وتنص الاتفاقية على إتاحة العديد من قنوات الدفع الإلكترونية الجديدة إلى الشركات من متعاملي البنك، بجانب إضافة محفظة «نقودي» إلى حلول الدفع الرقمية لدى البنك. وتعد إمكانية تعبئة محفظة «نقودي» من خلال بوابة الخدمات المصرفية الإلكترونية للشركات «بروكاش» التابعة لبنك أبوظبي التجاري أول خطوة رئيسة في هذه الشراكة.

وقال رئيس قسم الخدمات المصرفية للجهات الحكومية في بنك أبوظبي التجاري، سعود محمد الجاسم: «البنك يسعى دوماً إلى تقديم خدمات مصرفية إلكترونية أكثر سهولة وسلاسة تساعد عملائنا على تحقيق أهدافهم المالية وتوفر لهم تجربة مصرفية متميزة بما يضمن الإرتقاء بمستويات أعمالهم ويلائم طموحاتهم».

وأضاف: «يعد تعاوننا مع شركة (إماراتك) أحد خطوات التزامنا تجاه عملائنا وشركائنا على حد سواء، كونه يوفر حلول دفع أسهل وأكثر أماناً. وبينما نواصل جهودنا نحو التحول إلى رقمنة التعاملات المصرفية وعمليات الدفع في دولة الإمارات، فإننا نتطلع قدماً للتعاون مع المزيد من الشركاء».

وقال المدير العام وعضو مجلس إدارة شركة «إماراتك»، ثاني الزفين: «أصبحت التعاملات النقدية الإلكترونية النمط السائد حول العالم. وتلتزم (إماراتك) بتزويد عملائها من البنوك كبنك أبوظبي التجاري، بأقوى حلول الدفع».

