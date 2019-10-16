مطارا «دبي» و«آل مكتوم» يحقّقان مستوى جديداً في تقليل انبعاثات الكربون

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حقق مطارا دبي وآل مكتوم الدوليين قفزة مهمة في رحلتهما نحو الحياد الكربوني، من خلال تحقيق المستوى الثالث من برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات، الذي وضعه مجلس المطارات الدولي.

وأوضحت مؤسسة مطارات دبي في بيان، أمس، أن المستوى الثالث من البرنامج يوفر إطار عمل دولياً خاصاً بالمطار، من أجل الإدارة الفعّالة للكربون.

وجاء حصول المطارين على هذا الاعتماد، عقب الإتمام الناجح للمراحل السابقة، التي اشتملت على رسم خرائط للبصمة الكربونية بالمطارين، وتنفيذ مشروعات لتقليل انبعاثات الكربون.

ووصف نائب الرئيس للسلامة والاستدامة في «مطارات دبي»، جمال زعل، الاعتماد بأنه تطور مهم تحققه «مطارات دبي» في إطار رؤيتها لتكون مطاراً مستداماً.

وقال: «من منطلق التزامنا بتحقيق بيئة مستدامة، قدمت (مطارات دبي) العديد من المبادرات البيئية، لإيجاد مستقبل أكثر نظافة واستدامة»، مضيفاً أن «وصولنا إلى المستوى الثالث من برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات، هو نتيجة لتضافر جهودنا في هذا الصدد، وانعكاس لدعمنا والتزامنا بالمبادرات والمتطلبات المحلية والدولية».

وأوضح زعل أنه «يتم تنفيذ عدد من المبادرات البيئية في كل من مطاري دبي وآل مكتوم، بما في ذلك مشروع استبدال مركبات هجينة وكهربائية بأسطول مركبات الخدمة الأرضية».

وأشار إلى أن «(مطارات دبي) انتهت من تركيب 15 ألف لوحة شمسية في مبنى المسافرين (رقم 2) بمطار دبي الدولي، كما أن (مطارات دبي) اتخذت موقفاً حازماً من البلاستيك أحادي الاستخدام، عن طريق إعلان حظر استخدامه في كلا المطارين اعتباراً من عام 2020».