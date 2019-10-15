«المزروعي»: تعاون مع روسيا لشراء «الوقود النووي»

المصدر: أبوظبي - وام

قال وزير الطاقة والصناعة، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، إن خريطة التعاون المشترك بين دولة الإمارات وروسيا، تشمل العديد من القطاعات الحيوية، لاسيما قطاعات الطاقة، والصناعة، والطاقة النووية السلمية، مشيراً إلى تعاون بين البلدين لشراء «الوقود النووي» الروسي، وذلك في إطار برنامج الإمارات السلمي للطاقة النووية.

وذكر المزروعي أن زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى دولة الإمارات تجسد قوة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتعزز التعاون بينهما في القطاعات الحيوية.

وأشار المزروعي إلى اهتمام الشركات الروسية العاملة في مجال النفط والغاز بالاستثمار في السوق الإماراتية قريباً، ولعب دور مهم في نقل التقنيات والتكنولوجيا الروسية إلى الدولة، مبدياً رغبة الشركات الوطنية الإماراتية في زيادة حجم الاستثمار بقطاع النفط والغاز مستقبلاً.

وأشاد وزير الطاقة والصناعة بدور روسيا في إنجاح الاتفاق بين دول منظمة «أوبك» وحلفائها، وهو ما يعرف بـ«أوبك بلس»، لكبح الزيادة المفرطة في إنتاج النفط، والتي أسهمت في موازنة العرض والطلب، وتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية، لافتاً إلى أن استثمارات «مبادلة للبترول» في قطاع النفط الروسي تزيد على 300 مليون دولار، بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، التابع للحكومة الروسية.