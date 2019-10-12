«بيوت دوت كوم»: 7 نصائح عند الانتقال إلى منزل جديد

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

حدد تقرير لموقع «بيوت دوت كوم» العقاري سبع نصائح يجب أن يأخذها المستأجر بالاعتبار عند الانتقال إلى منزل جديد.

وأشار التقرير إلى أن مسألة الانتقال من بيت إلى آخر تتطلب جهداً مادياً ومعنوياً، وتستنزف الكثير من النقود، وتسبب فوضى على جميع الأصعدة والمجالات، بدءاً من عملية إكمال كافة الإجراءات والأوراق اللازمة للانتقال، ودفع التأمينات والاشتراكات المترتبة على المستأجر، وصولاً إلى تكاليف نقل الأثاث ومستلزمات المنزل. وتتمثل هذه النصائح بـ:

1. إجراء عملية بحث معمقة للسوق للتعرف على القيم الإيجارية، وإجراء المقارنات. وتساعد هذه العملية المستأجر في الحصول على نظرة شاملة عن الأسعار ومقارنتها، فضلاً عن نصائح بأفضل المواقع السكنية ملاءمة له.

2. التعرف على الوسيط العقاري، والتأكد من أنه مسجل لدى مؤسسة التنظيم العقاري في دبي.

3. توثيق العقد الإيجاري عبر خدمة «إيجاري».

4. التأكد من أن الإقامة سارية المفعول قبل توقيع أي عقد إيجار خاص به، وفي حال كانت معاملة الإقامة قيد التنفيذ، فيمكن أن تكتمل الإجراءات برسالة موقعة من صاحب العمل الذي يعمل لديه المستأجر. كما يحتاج طلب الإيجار إلى نسخة من جواز السفر، والهوية الإماراتية، وشيكات بالقيمة الإيجارية.

5. المعرفة والإلمام بقوانين الإيجار، إذ أن هناك ثلاثة قوانين رئيسة وخاصة بعقد الإيجار يجب على كل مستأجر معرفتها قبل استئجار أية وحدة سكنية، لضمان حقوقه ومعرفة واجباته.

6. معرفة الرسوم التي ستدفع عند بداية الاستئجار، إذ أن من الممكن أن يدفع دفعة مقدمة نقداً، وعمولة تقدر عادة 5% للوكالة العقارية، فضلاً عن دفع الرسوم المتوجبة عليه عند الاشتراك بخدمة هيئة كهرباء ومياه دبي، ومبلغ التأمين القابل للاسترداد.

7. معرفة تكاليف النقل. وتراوح الكلفة اعتماداً على حجم وكمية الأثاث الواجب نقله ولكن غالباً ما تراوح بين 1000 3000 درهم.