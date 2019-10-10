«دبي لإدارة الأصول» تطلق تطبيقاً لإدارة إسكان الموظفين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة دبي لإدارة الأصول، التي تمتلك وتدير إحدى أكبر محافظ المجمعات السكنية المعدة للاستئجار في دبي، والتابعة لـ«دبي القابضة»، عن إطلاق تطبيق DubaiAM Life الجديد لإدارة إسكان الموظفين الذي صمم خصيصاً لتلبية احتياجات السكن للمتعاملين من الشركات، ولمديري شؤون إسكان الموظفين، وذلك من خلال المجمعات السكنية العشرة التابعة للشركة.

وأفادت الشركة، في بيان أمس، بأن التطبيق الجديد يعمل لكل من متعاملي الشركات بخاصية تصنيف إسكان الموظفين، وفقاً لنوعية المستخدمين الفعليين، ما يسهم في تعزيز الكفاءة، وتسهيل عملية التواصل وتخصيص برامج خاصة لكل فئة من الموظفين. ويعد التطبيق الأول من نوعه في دبي ليلائم كل المستخدمين، بما فيها المؤسسات الكبرى والشركات المتوسطة والصغيرة التي تقدم خدمة إسكان الموظفين لكوادرها.

وسيتمكن مستخدمو التطبيق من مديري الشركات ومديري السكن من الاطلاع على العقود، وتحديد الوحدات السكنية للمستأجرين، ونقل الوحدات بين الشاغلين، وإدارة المحفظة الكاملة من خلال منصة مركزية.

كما تسمح منصة التطبيق للمستخدمين بتقديم طلبات الخدمة وتعقبها وإدارتها في أي وحدة تابعة لهم، في حين تسمح لوحة التحكم المتكاملة لمديري الشركات والسكن بالاطلاع على جميع الطلبات ومعلومات أخرى عن الوحدات. وبإمكان المستخدمين كذلك مشاهدة الفعاليات المقبلة وآخر المستجدات حول المبادرات المجتمعية التي تطلقها شركة دبي لإدارة الأصول.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لإدارة الأصول، عارف مبارك: «نؤمن بأهمية الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة لتعزيز جهود خدمة العملاء لدينا. ويعكس هذا التطبيق الرائد الذي أطلقته الشركة، التزامنا المطلق بأن نكون شريكاً مفضلاً للشركات المحلية والدولية التي تتطلع إلى تزويد موظفيها بالسكن المناسب في دبي، وذلك من خلال توفير الخدمة المضافة التي تسمح بإدارة محافظ سكن الموظفين بكفاءة.

وأضاف أن «مميزات التطبيق وتصميمه يلبيان جميع متطلبات المستأجرين واحتياجاتهم، ما يعكس فهمنا العميق لهذه الاحتياجات بفضل جهودنا المستمرة طوال 13 عاماً والرامية إلى توفير حلول السكن للشركات».