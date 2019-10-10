مملكة تونغا تتطلع إلى مشاركة تاريخية في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: أبوظبي - وام

تتطلع مملكة تونغا، إلى مشاركة تاريخية في معرض «إكسبو 2020 دبي»، مع افتتاح سفارتها في دولة الإمارات، والتي تعد البعثة الدبلوماسية السادسة لها بعد لندن ونيويورك وبكين وطوكيو وكانبيرا.

وتشكل مشاركة المملكة في «إكسبو 2020 دبي»، وافتتاح سفارة تونغا في أبوظبي، خطوة مهمة لتسليط الضوء على الإمكانات السياحية والزراعية الفريدة لهذه الجزيرة الواقعة في المحيط الهادي، بالإضافة إلى التطرق للمخاطر التي يمثلها التغير المناخي، في حدث عالمي تشارك فيه الحكومات والمستثمرون والزوار من شتى أنحاء العالم.

وكان ملك مملكة تونغا، توبو السادس، قد قال في حفل افتتاح السفارة أخيراً، إن «تعزيز علاقتنا طويلة الأمد مع دولة الإمارات والقضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك، مثل الطاقة المتجددة وتغير المناخ، لا يمكن الدفع بها قدماً إلا من خلال إقامة بعثة دبلوماسية هنا في دولة الإمارات».

وأضاف أن «تواصل العقول والتعاون مع الدول المتقدمة مثل الإمارات في (إكسبو 2020) سيمكن مملكة تونغا من الاستفادة من النجاحات وفرص الاستثمار والتجارة والعلاقات لصنع مستقبل أفضل لشعبها».

من جانبه، وصف سفير مملكة تونغا لدى الدولة، السفير غير المقيم لدى مجلس التعاون الخليجي المفوض العام لجناح تونغا في «إكسبو 2020»، أكوا أولا، دولة الإمارات بأنها «نموذج للتنمية»، مضيفاً أن افتتاح السفارة والمشاركة في «إكسبو 2020» سيفتحان الطريق إلى الشرق الأوسط.

وأضاف: «ندرك الفرصة الهائلة التي يتيحها (إكسبو 2020)، وافتتاح السفارة هنا قبل عام تقريباً على انطلاق هذا الحدث، سيسهم في تعزيز مكانتنا ويتوّج عملنا الشاق الذي بدأناه لنقول للعالم إننا مستعدون للمشاركة الكاملة في (إكسبو 2020)».

ويعد «إكسبو 2020»، فرصة لم يسبق لها مثيل لتونغا للاتصال بالعالم، واستغلال إمكاناته السياحية الكبيرة وغير المستغلة، وتعزيز التعاون التجاري في مجال الصادرات عالية الجودة مثل التونة والفانيليا.

وتونغا هي المملكة الوحيدة في المحيط الهادئ، وواحدة من نحو 192 دولة مشاركة في «إكسبو 2020»، وسيكون لكل بلد مشارك جناحه الخاص للمرة الأولى في تاريخ «إكسبو» الدولي الذي يمتد على مدى 168 عاماً.

وأكد أكوا أولا، سعي بلاده إلى تعزيز علاقتها مع دولة الإمارات التي بدأت عام 2007، وتطورت كثيراً بفعل الاهتمام المشترك للدولتين بالطاقة المتجددة والروابط الوثيقة بين قيادتي البلدين.

وأضاف أن «دولة الإمارات ابتكرت فكرة (دولة واحدة وجناح واحد) التي غيرت بالكامل نظام إكسبو الدولي، ففي (إكسبو 2020) سيتم توزيع البلدان حسب الموضوع لا الجغرافيا». وأشار إلى أن جناح تونغا الذي يقع في منطقة الفرص سيعرض الإمكانات السياحية لهذه المملكة الجزيرة، التي تتميز بجمالها البكر وخيراتها الطبيعية وقضاياها المناخية، لافتاً إلى أن «تونغا أرض بكر ومتاحة للاستثمار والمستثمرين، سواء من الشرق الأوسط أو من بقية دول العالم، وسيجلب (إكسبو 2020) العالم إلينا».