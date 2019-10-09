«دبي المالي العالمي» ينال جائزة «فينيكس» كأفضل مركز للتكنولوجيا المالية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

حصل مركز دبي المالي العالمي، الذي يحتضن أكبر منظومة للتكنولوجيا المالية وأكثرها تقدّماً في المنطقة، على جائزة العام كـ«أفضل مركز للتكنولوجيا المالية»، وذلك خلال حفل توزيع جوائز «فينيكس»، التي تحتفي بالابتكار وريادة الأعمال في منظومة التكنولوجيا المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن هذه الجائزة عززت من سمعة المركز كواحد من أفضل المراكز المالية الحيوية على مستوى العالم، حيث جاءت تكريماً لإنجازاته بوصفه مركزاً عالمياً للإبداع والتميّز في المجالات الرئيسة الخمسة لمنظومة التكنولوجيا المالية، والتي تتضمن هيئة تنظيمية وتشريعية محفزة للازدهار، ومجتمعاً قوياً وديناميكياً من المؤسسات المرخصة في مجال التكنولوجيا المالية، إضافة إلى متخصصين معتمدين في القطاع وشركات ناشئة مبتكرة، وشراكات متينة مع الهيئات المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، وإمكانية الوصول إلى رأس المال والاستشارات.

وقال نائب الرئيس الأول – المتحدث الرسمي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، بيمان العوضي، إن هذه الجائزة تعزز مكانة المركز، باعتباره أحد المراكز المالية الـ10 الأولى في التصنيف العالمي.

وأكد الاستمرار في تطوير البنية التحتية الرقمية، مشيراً إلى أن هذه الجائزة لا تعكس فقط إنجازات المركز المالي في اجتذاب مجتمع متنوع من مؤسسات التكنولوجيا المالية المبتكرة للغاية، إنما تدرك جانب البيئة التشريعية والتنظيمية القوية التي وضعت لتمكين هذه المؤسسات من الازدهار والنمو في أعمالها.