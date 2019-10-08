"اقتصادية أبوظبي" تكشف عن مبادرة التجديد التلقائي للرخص في جيتكس للتقنية 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي عن مبادرة التجديد التلقائي لتراخيص الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي عبر نظام SMS فور تجديد عقد الايجار عبر نظام "توثيق" وذلك في إطار جهودها الرامية الى تحقيق التميز في خدمات التراخيص وتطبيق نهج استباقي متطور للوصول الى المتعاملين، بما يخدم مجتمع الأعمال، ويعزز من سهولة ممارسة الاعمال وتدفق الاستثمارات إلى أبوظبي.

جاء ذلك خلال مشاركة الدائرة في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنيات دبي 2019 ضمن جناح حكومة امارة أبوظبي الذي تشرف عليه هيئة أبوظبي الرقمية.

وأكد وكيل الدائرة راشد عبدالكريم البلوشي، أن هذه المبادرة تعد حافزاً جديداً في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال في إمارة أبوظبي وذلك في إطار مستهدفات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21"، حيث تترجم توجهات حكومة امارة أبوظبي للعمل وفق نهج شمولي واستباقي وخلق بيئة حاضنة لرواد للأعمال تساهم في تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي كوجهة رائدة للاستثمار والأعمال.

وأوضح أن المبادرة تشتمل على تجديد رخص لنحو 71 نشاطاً اقتصادياً، وبعد التنسيق مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية وصل عدد الأنشطة القابلة للتجديد تلقائياً عبر نظام SMS الى 3438 نشاطاً اقتصادياً ليصبح بذلك إجمالي الرخص القابلة للتجديد التلقائي 95% من إجمالي الرخص المسجلة في إمارة أبوظبي.

وأضاف أن مبادرة التجديد التلقائي تضاف الى سلسلة مبادرات الدائرة الرامية الى تسهيل ممارسة الاعمال والوصول الى المستثمرين ورجال الاعمال عبر القنوات الرقمية باعتبارها وسيله تكنولوجية تمكن الدائرة من تسهيل الإجراءات وتبسيطها بما يعزز من تنافسية ممارسة الاعمال في أبوظبي.

وأكد راشد البلوشي التزام دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وحرصها الكامل على العمل وفق توجهات حكومة أبوظبي ورؤيتها الواضحة في تبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات وكيفية وصول الخدمات الحكومية الى المتعاملين، بما يصب في مصلحة تعزيز البيئة الاستثمارية في الإمارة وتحفيز المستثمرين ورجال الأعمال لممارسة أعمالهم في الإمارة.

من جانبه أفاد مدير إدارة التراخيص التجارية بالدائرة السيد محمد علي المرر، بأن تجديد الرخصة التجارية عبر نظامSMS من قبل مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة يتم بشكل تلقائي دون الحاجة الى مراجعة العميل وانتظاره اعتمادات الجهات ذات العلاقة.

وأضاف أن المتعامل صاحب الرخصة ستصله رسالة نصية قصيرة استباقية تفيد بالضغط على رابط دفع رسوم تجديد رخصته المنتهية وذلك قبل 14 يوماً من تاريخ انتهاء الرخصة، مشيراً الى ان هذا الاجراء يبدأ فور قيام المتعامل بتجديد عقد التوثيق واستلام بياناته مباشرة عبر النظام، وبعد دفع رسوم التجديد يتلقى المتعامل رسالة فورية تفيد بتجديد ترخيص نشاطه الاقتصادي.

وتطرّق المرر إلى مميزات مبادرة التجديد التلقائي الذي يتم من خلاله تجديد الرخصة الاقتصادية لدى مركز أبوظبي للأعمال وعبر قنوات الخدمة المختلفة دون تحويل المعاملة إلى الجهات ذات العلاقة للحصول على الموافقات الفنية، في حين تتنوع مجالات الأنشطة الاقتصادية التي يشملها التجديد التلقائي ومن بينها أنشطة النقل البري والطيران والخدمات اللوجستية وغيرها.