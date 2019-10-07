«دو» تطرح 3 حلول في مجال الصحة الإلكترونية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، خلال فعاليات معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2019»، أمس، عن ثلاثة حلول مبتكرة في مجال الصحة الإلكترونية، تستند إلى تقنية الذكاء الاصطناعي.

واستعرضت «دو» خلال الحدث، بالتعاون مع ثلاث من أفضل الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، هي: «إنفيرميديكا»، و«إنفيرفيجن» و«إينبيسيس»، مجموعة من التطبيقات الفريدة في مجال الرعاية الصحية، والمستندة إلى تقنية الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت «دو» عن حل التصوير التشخيصي بتقنية الذكاء الاصطناعي لفحص اعتلال الشبكية السكري، بالتعاون مع شركة «إينبيسيس»، مشيرة إلى هذا الحل يساعد الأطباء والممارسين العامين على إجراء التشخيصات، واتخاذ القرار بشكل سريع لإحالة مرضى السكري في الوقت المناسب إلى أخصائيي العيون.

وأضافت أن الحل الجديد يوفر صوراً شبكية لكلتا العينين، يتم التقاطها باستخدام كاميرا متقدمة لفحص قاع العين، يتم بعد ذلك تحميلها ومعالجتها في منصة آمنة مستندة إلى السحابة، ليقوم بعدها نظام الذكاء الاصطناعي بتحليل الصور تلقائياً، وإرسال النتيجة في أقل من دقيقة واحدة.

وتابعت أن الحل يوفر بعد ذلك تقريراً يحتوي على نتائج فحص اعتلال شبكة العين السكري مع مؤشر واضح لجودة الصورة، إلى جانب قياس مستوى شدة اعتلال شبكة العين السكري، وصور واضحة لكامل شبكية العين.

كما عرضت «دو»، بالتعاون مع شركة «إنفيرفيجن»، حلاً مبتكراً يستند إلى تقنية الذكاء الاصطناعي لمساعدة أخصائيي الأشعة في اتخاذ قرار تشخيصي يعتمد على المعلومات حول إمكانية وجود مرض السل لدى المرضى المحتملين.

وبيّنت أنه من خلال تطوير منصة متقدمة تستند إلى الذكاء الاصطناعي، وتعتبر بمثابة حل بديل ذكي للفحص التقليدي الخاص بالكشف عن مرض السل لدى المقيمين الجدد في الإمارات، تسهم «دو» في تقليل أوقات الانتظار، وزيادة الكفاءة، وتسريع إجراءات الحصول على الإقامة في الإمارات.

إلى جانب ذلك، استعرضت «دو» أمام الزوار المساعد الافتراضي الجديد المستند إلى الذكاء الاصطناعي لتتبع أعراض الرعاية الأساسية، والذي طورته بالشراكة مع شركة «إنفيرميديكا»، حيث يساعد الحل الجديد على إلغاء المواعيد غير الضرورية، من خلال تقديم توصيات سريعة وفورية حول أفضل الإجراءات الصحية للمرضى، وإعطاء الأولوية لحالات المرضى بناءً على مخاطرهم، فضلاً عن وضع مسار واضح للعلاج.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة لحلول المؤسسات، فريد فريدوني، إن «الثورة الرقمية أسهمت في ظهور العديد من التقنيات التي يمكن الاستفادة منها لتحسين جميع جوانب حياتنا وأعمالنا أيضاً، ونؤمن بأن المستقبل يخبئ لنا المزيد من هذه التقنيات».

وأضاف أن «تقنية الذكاء الاصطناعي تنطوي بشكل خاص على إمكانات غير محدودة يمكن تسخيرها والاستفادة منها لتحسين مجتمعاتنا، وتعزيز جودة وكفاءة العمليات عبر جميع القطاعات، فضلاً عن إيجاد حلول للتحديات التي من الممكن أن تنشأ في المستقبل».