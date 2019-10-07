«جنرال موتورز» تطلق «أون ستار» في المنطقة من الإمارات

المصدر: دبي - شريف اليماني

تعتزم شركة «جنرال موتورز» الأميركية إطلاق خدمة جديدة في منطقة الشرق الأوسط، تسهم من خلالها في توفير قيادة آمنة للسيارات، إذ ستربط الشركة، عبر تلك الخدمة، سياراتها بأجهزة تستطيع من خلالها الاتصال بالسيارة.

وذكرت الشركة، خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس، على هامش معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2019»، أنها ستبدأ إطلاق خدمة «أون ستار» ONSTAR لمنطقة الشرق الأوسط من الإمارات العام المقبل، والتي توفر خدمات عدة في ثلاثة أنواع من سياراتها، بدءاً من التوجيه الدقيق للملاحة خلال القيادة، وصولاً إلى تشخيص السيارة والمساعدة في حالة الحوادث أو سرقة السيارة.

وأوضحت الشركة أن تلك الخدمة ستوفر تقديم المساعدة في حالة حوادث السيارات أو ثقب الإطارات أو سرقة السيارة، مشيرة إلى أنه سيمكن للسائقين التواصل مباشرة مع شخص حقيقي وليس نظاماً آلياً للرد.

وقال المدير الإداري لـ«أون ستار» وحلول التنقل المستقبلية في «جنرال موتورز إفريقيا والشرق الأوسط»، غاري ويست، إنه «يمكن التواصل مع تلك الخدمة عبر جهاز موجود بالسيارة أو تطبيق ذكي عبر الهاتف المحمول».

من جهته، أفاد الرئيس والمدير الإداري لـ«جنرال موتورز إفريقيا والشرق الأوسط»، جون روث، إن «شركته تعمل مع كل من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وشرطة دبي، وشرطة أبوظبي، وشركة اتصالات، لضمان النشر الآمن للتقنية الجديدة».