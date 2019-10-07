إدراج أكبر برنامج سندات في «أبوظبي للأوراق المالية»

المصدر: أبوظبي - وام

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، اعتباراً من أمس، عملية إدراج أكبر برنامج سندات متوسط الأجل، الصادرة عن إمارة أبوظبي بقيمة 10 مليارات دولار من ثلاث فئات.

ويُعد هذا الطرح الأكبر الذي تصدره حكومة أبوظبي على شرائح السندات السيادية لأجل 30 عاماً. وحقق الإصدار أقل عائد على السندات السيادية الصادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمختلف الآجال، وأقل عائد استطاع مصدر سندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحقيقه على السندات الأوروبية لآجال 10 و30 عاماً منذ الإصدار الأول لحكومة أبوظبي عام 2007.

وتوزّعت السندات التي طرحتها حكومة أبوظبي على ثلاث شرائح، تضمنت الأولى ثلاثة مليارات دولار بنسبة عائد 2.125% بواقع 65 نقطة أساس فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأميركية تستحق في عام 2024. أما الشريحة الثانية، بلغت قيمتها أيضاً ثلاثة مليارات دولار بنسبة عائد 2.5% بواقع 85 نقطة أساس فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأميركية تستحق في عام 2029. ووصلت قيمة الشريحة الثالثة من السندات أربعة مليارات دولار بنسبة عائد 3.125% بواقع 110 نقاط أساس فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأميركية تستحق في عام 2049.

وتصنف أبوظبي والإمارات بشكل عام بكونها أكثر الأسواق نشاطاً في سوق السندات والصكوك على مستوى دول الخليج والشرق الأوسط.

وبلغت قيمة إصدارات الدولة من السندات والصكوك خلال العام الماضي نحو 28.2 مليار دولار (103.5 مليارات درهم)، فيما من المتوقع زيادة قيمتها إلى مستويات أعلى خلال العام الجاري.