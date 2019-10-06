4500 شركة من 100 دولة في «جيتكس للتقنية 2019»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي، اليوم، فعاليات الدورة 39 من معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2019»، والدورة الرابعة من «معرض جيتكس لنجوم المستقبل»، اللذين يجمعان المبتكرين العالميين في صناعة تقنية المعلومات والاتصالات، والقادة الحكوميين والمبدعين في المجال التقني.

وأفاد مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظّمة للفعاليتين، في بيان له أمس، أن «أسبوع جيتكس للتقنية 2019» يجتذب أكثر من 4500 شركة عارضة من أكثر من 100 دولة، في ما تشارك للمرة الأولى شركات من الجزائر، والنمسا، والبرازيل، وكولومبيا، واليونان، وإيطاليا، وكازاخستان، وكينيا، والمغرب.

ويشارك في المعرض أكثر من 750 شركة ناشئة من 75 دولة، ومشاركون للمرة الأولى، مثل شركة الرياضة الإلكترونية الناشئة Meleap من اليابان، التي ستعرض أول منصة رياضة إلكترونية من نوعها تستخدم تقنية الواقع المعزز.

وسيقدّم «معرض جيتكس لنجوم المستقبل» مستثمرين ومشترين من الشركات مثل «سبيد إنفست»، و«شبكة أعمال آينجلز الأوروبية»، و«جراي هاوند».

ووفقاً للبيان، تُقام الدورة 39 من «أسبوع جيتكس للتقنية 2019» على أكثر من 1.4 مليون قدم مربعة، فيما يتوقع أن تستقبل أكثر من 100 ألف زائر من 140 دولة.

بيئة ابتكارية

وقالت النائب الأول للرئيس لإدارة المعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، تريكسي لوه ميرماند: «بينما نفتتح الدورة 39 من (أسبوع جيتكس للتقنية)، والدورة الرابعة من (معرض جيتكس لنجوم المستقبل)، فإننا نؤسس لبيئة ابتكارية تركّز على الوصول لأقصى قدرات العبقرية البشرية، ونتطلّع إلى استقبال الشركاء والزوّار والمستثمرين والمطورين من الإمارات وجميع أنحاء العالم، الذين يدعمون الابتكار للوصول إلى النجاح الأول».

ويسلّط «أسبوع جيتكس للتقنية» في دورته الجديدة الضوء على تقنيات الجيل المقبل، والابتكارات الجديدة التي يمكنها تطوير الشركات الناشئة الواعدة لتصبح شركات كبرى، وسيحظى زوّار هذه الدورة بفرصة مشاهدة أكبر معرض لتقنيات الجيل الخامس، والمنصة الرئيسة لتبادل المعرفة حول الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الأقسام الجديدة التي يضمها الحدث، وتشمل تقنيات التنقل المستقبلي، و«جيتكس لتقنيات اللايف ستايل»، والتي تُقام تحت شعار «تآزر العقول واقتصاد التكنولوجيا».

أفكار ثورية

وسيتيح «أسبوع جيتكس للتقنية» و«معرض جيتكس لنجوم المستقبل» للزوّار، أن يكونوا أول من يشهد الأفكار الثورية التقنية الرائدة للعارضين الجدد المشاركين للمرة الأولى، بما في ذلك شركة «فيرجين هايبر لوب ون» المكلّفة بتنفيذ القطار فائق السرعة «هايبر لوب» البالغة سرعته 1200 كيلومتر في الساعة بين دبي وأبوظبي؛ مستعرضة تقنيات «التنقل المستقبلي»، إضافة إلى مجموعة غير مسبوقة من روّاد صناعة التقنية، وكبار مديري التسويق، وروّاد الذكاء الاصطناع، والتحوّل الرقمي، وصانعي التغيير من الشباب.

مؤتمرات «جيتكس»

أمّا مؤتمرات «جيتكس» فتحتوي على أكثر من 290 ساعة من المحتوى، منها 150 ساعة مجاناً، ويشارك فيها خبراء من القطاعات الرئيسة في الصناعة بما في ذلك الطاقة، والرعاية الصحية، والمدن الذكية، والتسويق الرقمي، إضافة إلى متحدثين من أنحاء العالم.

وستُطلق «منطقة جيتكس للذكاء الاصطناعي» ندوات تعليم مجانية، إضافة إلى 10 ساعات من ورش عمل الذكاء الاصطناعي، وستغطّي أساليب نماذج التحوّل التي يؤثر بها الذكاء الاصطناعي في الزراعة والتشييد والبناء والمشتريات والتسويق وأتمتة المصانع والحكومة.

بدوره، سيناقش الرئيس التنفيذي في مؤسسة مطارات دبي، بول جريفيث، كيفية تأثير التقنية ومساهمتها في تشغيل وتطوير مطار دبي الدولي، الأكثر ازدحاماً على مستوى العالم بالمسافرين الدوليين.

100 ألف زائر متوقع من 140 دولة لـ«أسبوع جيتكس للتقنية 2019». من المصدر