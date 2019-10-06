«دبي الذكية» ترفع شعار: «دبي لا ورقية»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أكدت «دبي الذكية» أن جناحها المشارك في «أسبوع جيتكس للتقنية» يحمل شعار «دبي لا ورقية»، ويستعرض استراتيجيات وخدمات ومبادرات دبي التي تسرع وتيرة تحولها نحو حكومة رقمية خالية بشكل كامل من التعاملات الورقية، وتجعلها إحدى أبرز المدن الذكية على مستوى العالم.

وقالت المدير العام لـ«دبي الذكية»، الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، إن «أسبوع جيتكس للتقنية» انطلق منذ ما يقارب أربعة عقود، وخلال هذه الفترة نجح في تكريس نفسه كحدث تكنولوجي سنوي رائد عالمياً؛ يعزز سمعة دبي ودولة الإمارات عموماً في القطاع التكنولوجي الدولي.

وأضافت: «نجدد تعاوننا مع الشركاء والجهات الحكومية في دبي لنلقي الضوء على التقدم المُنجز في استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية 2021، والتي ترمي إلى تحقيق التحول الرقمي بحلول نهاية 2021 امتثالاً لتوجيهات حكومتنا».

وستسلط «دبي الذكية» الضوء على مشروع «الهوية الرقمية لدولة الإمارات»، إحدى أهم ركائز دعم التحول الرقمي والتخلص من المعاملات الورقية في دبي، وهي منصة هوية وطنية رقمية تم إطلاقها في أكتوبر 2018.