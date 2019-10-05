عبدالله المهيري يحوّل شغفه بالتصوير إلى عمل تجاري بـ «استوديو متنقل»

المصدر: سامح عوض الله ــ دبي

حوّل رائد الأعمال الإماراتي عبدالله المهيري، هوايته وشغفه بفن التصوير الفوتوغرافي إلى عمل تجاري ناجح يدر عليه ربحاً، إذ ابتكر فكرة جديدة في عالم التصوير الفوتوغرافي من خلال إنشاء استوديو فني متنقل متخصص في التصوير السينمائي والفوتوغرافي لجميع الفعاليات، وإنجاز العمل الفني من قلب الميدان دون الحاجة إلى مقر دائم. ويأتي مشروع «ون شووت استوديو» للمهيري ضمن رخصة «تاجر» التي تصدرها اقتصادية دبي، وتُعنى بترخيص المشروعات التجارية التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار حرص اقتصادية دبي على تقديم آلية فعالة لتنظيم ممارسة العمل التجاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي في دبي، وتقديم الدعم والتسويق لمجتمع الأعمال في الإمارة من مختلف الشرائح، إضافة إلى ضمان مزاولة الأعمال بكل شفافية وحيادية، وتعزيز سهولة مزاولة واستدامة الأعمال، الأمر الذي يعزّز من القدرة التنافسية لمشروعاتهم في دبي.

«ون شووت»

وقال عبدالله المهيري، إن مشروعه «ون شووت استوديو» عبارة عن استوديو فني متنقل يتخصص في التصوير السينمائي والفوتوغرافي لجميع أنواع الأعمال والمهمات، من تصوير فيلم، أو تغطية حفل أو حدث، أو حتى تصوير منتج.

وأكد لـ«الإمارات اليوم» أنه لا يكتفي بالتصوير فقط، بل يتم التخطيط والقيام بالتعديلات الفنية، للوصول إلى نتائج تسعد وترضي المتعاملين من شركات، أو أفراد.

بدايات العمل

ويروي المهيري بدايات عمله في المشروع، قائلاً إنه عمل منفرداً في البداية، مع الاستعانة بمصمم أزياء عند الحاجة، إذ لم يكن لديه استديو تصوير أو حتى فريق عمل.

ويتابع: «كنت أنا وكاميرتي فقط، نتواصل مع الشركات والأفراد لإنتاج فيديوهات إعلانية تشرح نوع الخدمات، أو المنتج، أو عمل الشركة والفرد بشكل عام، ونفذت العديد من جلسات التصوير الفوتوغرافية، التي قدمت صورة لائقة للمنتج أو الشركة أو الفرد».

ويضيف المهيري: «يعد التعامل مع المتعاملين تجربة فريدة من نوعها، وطالما كنت أفكر أن يكون لدي ترخيص ليوفر لي نوعاً من النظام والحماية، وليكون كل شيء محفوظاً سواء للاستديو أو للزبائن. ومن هنا توجهت إلى اقتصادية دبي، لأحصل على المعلومات اللازمة بالترخيص المناسب، وحصلت على رخصة (تاجر) في عام 2017، وهي رخصة ساعدتني كثيراً كونها تحفظ وتحمي اسم العمل التجاري الذي يعتبر الهوية التي تمثل رائد الأعمال، كما أنها تحفظ منتجاتك وتدفع شغفك بشكل قانوني».

وأكد المهيري أن رخصة «تاجر» أسهمت في توثيق العلاقة مع المتعاملين، إذ تواصل العديد من الشركات معه وهو أمر ساعد على زيادة الإنتاجية.

استوديو متنقل

وأوضح المهيري أن «ون شووت استوديو» يتعامل مع العديد من الأفراد والشركات من جنسيات عدة وأعمال متنوعة، لافتاً إلى أنه شارك في معارض وفعاليات متنوعة لنشر الفكرة كاستوديو متنقل.

وأشار إلى أن معظم الأعمال يتم تصويرها في دبي، لكنه تنقل أيضاً في أبوظبي، والفجيرة، وعجمان، ورأس الخيمة، مبيناً أنه يتم تصوير منتجات مختلفة منها المتعلق بالتجميل، والأزياء، والألعاب، والأعمال الفنية واليدوية، فضلاً عن أفلام لمتعاملين.

وقال إن شعار مشروع @oneshootstudioمنذ البداية هو التمسك بالإبداع والابتكار كونهما عنصرين أساسيين لضمان مستقبل زاهر مفعم بالسعادة للجميع.

رخصة «تاجر»

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي 3338 رخصة «تاجر» منذ إطلاق المبادرة وحتى 19 سبتمبر 2019. وشكلت الجنسية الإماراتية نحو 2423 رخصة بنسبة 72.5% من إجمالي الرخص الصادرة. واستحوذت الإناث على نسبة 60% من عدد الرخص بعد أن استحوذن على 2010 رخص، في ما استحوذ الذكور على 1328 رخصة بنسبة 40%.

ويمكن التسجيل للحصول على رخصة «تاجر» من خلال الموقع الإلكتروني dedtrader.ae ، أو مراكز التعهيد.

وتقدّم رخصة «تاجر» لحامليها العديد من المميزات منها تعزيز ثقة المتعامل، وحماية الاسم التجاري، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات، والاستفادة من العروض البنكية، والحصول على عضوية «غرفة دبي»، وعرض المنتجات في المتاجر الاستهلاكية، والتدريب وورش العمل، والإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي.

التصوير الفوتوغرافي

يشمل نشاط التصوير الفوتوغرافي ضمن رخصة «تاجر»، إنتاج الصور الفوتوغرافية للأغراض الشخصية سواء داخل استوديوهات خاصة، أو خارجها، مثل إنتاج الصور الشخصية للأفراد، والمستخدمة على جوازات السفر، وطلبات التوظيف، أو تأشيرات السفر أو غير ذلك، كما يشمل تصوير حفلات الزفاف أو غيرها من الحفلات والمناسبات الشخصية. ويشمل النشاط كذلك المؤسسات التي تستخدم معدات التصوير الفوتوغرافي باستخدام قطع نقود معدنية.