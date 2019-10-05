إقبال محدود على شراء المشغولات الذهبية الجديدة

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

شهدت أسواق الذهب، أخيراً، إقبالاً محدوداً من قبل المتعاملين على شراء المشغولات الذهبية الجديدة، لاسيما من فئات الأوزان الصغيرة، ومن عيار 18 قيراطاً الذي يعد الأكثر تنوعاً في المشغولات والأقل سعراً.

وأرجع مسؤولو منافذ بيع مجوهرات ومشغولات ذهبية لـ«الإمارات اليوم»، التحسن المحدود، إلى التراجع النسبي الذي سجلته أسعار الذهب أخيراً، وتحوّط عدد من المتعاملين من تسجيل الذهب زيادات سعرية جديدة خلال الفترة المقبلة، ما جعلهم يقبلون على الشراء.

وسجلت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الماضي انخفاضات راوحت قيمتها بين درهم و1.25 درهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها في نهاية الأسبوع السابق عليه، بحسب الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة.

حركة المتعاملين

وقال المتعامل أحمد سميح، إنه فضل الشراء حالياً، بعد التراجع النسبي لأسعار الذهب مقارنة بالأسابيع السابقة، وتحوطاً من تسجيل زيادات سعرية جديدة خلال الفترة المقبلة.

بدوره، قال المتعامل سمير عليان، إنه فضل الشراء خلال الفترة الحالية مع كون الأسعار أقل مقارنة بمنتصف الشهر الماضي، لافتاً إلى أنه فضل شراء قطعة واحدة من المشغولات الذهبية بدلاً من قطعتين.

أما المتعامل راكيش شان فقد ذكر أنه ظل ولفترة طويلة يترقب أسعار الذهب حتى يشتري هدايا من المشغولات الذهبية، ووجد الوقت الحالي مناسباً للشراء، خصوصاً مع عدم توقع تسجيل مزيد من الانخفاضات خلال الفترة المقبلة، واحتمال حدوث ارتفاعات سعرية كبيرة، لافتاً إلى أنه فضل شراء قطعتين بأحجام صغيرة حالياً، بعدما كان يعتزم شراء أربع قطع ذهبية.

تحسن محدود

إلى ذلك، قال مدير محل «مجوهرات اللمسة الراقية»، يحيى اليافعي، إن منافذ البيع شهدت أخيراً تحسناً محدوداً في الاقبال على شراء المشغولات الذهبية الجديدة، خصوصاً من القطع صغيرة الحجم.

وأوضح أن بعض المتعاملين يفضل الشراء حالياً، مع التراجع النسبي في الأسعار، وتحوطاً من تسجيل الذهب ارتفاعات سعرية جديدة بنسب كبيرة خلال الفترة المقبلة.

18 قيراطاً

من جهته، قال مدير محل «كلاسيك دايمونتز للمجوهرات»، أشوك ساغر، إن التراجع المحدود في أسعار الذهب حفز بعض المتعاملين على شراء المشغولات الذهبية الجديدة، خصوصاً من القطع الصغيرة الوزن، ما انعكس إيجاباً على تحسن الطلب، والذي يتوقع أن يرتفع تدريجياً خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بحركة السياح، سواء لأغراض الترفيه والعطلات أو المعارض والفعاليات. وأوضح أن معظم عمليات الشراء خلال الفترة الحالية تتركز في عيار 18 قيراطاً، الذي يعد الأقل سعراً والأكثر تنوعاً من حيث الموديلات، ما يجعله الخيار الأنسب للمتعاملين في شراء الهدايا الصغيرة. واتفق مدير محل «مجوهرات حيات»، ديليب دهكان، في أن الفترة الحالية تعد مناسبة عند بعض المتعاملين للشراء، وذلك لكون الأسعار تشهد تراجعاً نسبياً مقارنة بالأسبوعين الماضيين، إضافة إلى أن معظم المتعاملين يتخوفون من تسجيل مزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة.

ورأى أن من الطبيعي أن يخفض بعض المتعاملين عمليات الشراء، أو تتركز عمليات الطلب على قطع محدودة وبأوزان صغيرة، خصوصاً على عيار 18 قيراطاً الذي يعد الأكثر طلباً نظراً لسعره، ومناسبته للهدايا الصغيرة وتعدد الموديلات والأشكال.

أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الماضي انخفاضات راوحت قيمتها بين درهم و1.25 درهم للغرام من مختلف العيارات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 181.5 درهماً بانخفاض قيمته 1.25 درهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 170.5 درهماً بتراجع قدره 1.25 درهم.

ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 162.75 درهماً بانخفاض بلغ درهماً، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 139.5 درهماً بتراجع قدره درهم.