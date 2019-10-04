«الاتحادية للرقابة النووية» تحصل على أعلى تقييم في الجودة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات، عن حصول إدارة التدقيق الداخلي لديها على «مطابق بشكل عام» ضمن تقييم الجودة الذي أجرته جمعية المدققين الداخليين في الدولة، لتصبح بذلك أول هيئة اتحادية تحصل على هذا التقييم في دولة الإمارات.

جاء ذلك بعد نجاح الهيئة في التقييمات الدقيقة التي أجرتها الجمعية في يوليو، والتي شملت تقييم أنشطة التدقيق الداخلي في الهيئة، إلى جانب عدد من الاستبيانات والمقابلات مع إدارة الهيئة.

وأوضحت الهيئة في بيان أمس، أن تصنيف «مطابق بشكل عام» يعد أعلى تصنيف وفقاً للمعايير العالمية لجمعية المدققين الداخليين لقاء ممارساتها الاحترافية في هذا المجال. وأضافت أن هذا التقييم يتصدر قائمة التصنيفات الثلاثة على مقياس جودة التقييم الخاص بجمعية المدققين الداخليين، ما يشير إلى أن إدارة التدقيق الداخلي بالهيئة أثبتت التزامها بالمعايير العالمية في جميع الجوانب.

وقالت مدير إدارة التدقيق في الهيئة، آمنة فريدون، إن «حصولنا على تصنيف (مطابق بشكل عام) يعتبر إضافة لنا، خصوصاً أن نتائج التقييم سلطت الضوء على جوانب متميزة في الهيئة».