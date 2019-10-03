500 مؤسسة تقدم خدماتها عبر «دبي المالي العالمي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

منحت سلطة دبي للخدمات المالية، ترخيصاً جديداً ليبلغ عدد المؤسسات المالية المرخصة لديها 500 مؤسسة، وذلك بقيامها بتسجيل «بنك كوتاك ماهيندرا» من الهند الذي يحمل الرقم 500 على قائمة المؤسسات المالية المرخصة التي تقدم الخدمات المالية من وفي مركز دبي المالي العالمي، حيث سيقدم البنك مجموعة متكاملة من الأنشطة المصرفية التجارية.

وقال رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، صائب أيغنر، إن «هذا الإنجاز يعد بالغ الأهمية في تطور مركز دبي المالي العالمي في عامه الـ15، ويعزز مكانته كمركز مالي عالمي رائد في المنطقة ويتوّج العديد من إنجازاته السابقة».

وأضاف أنه «في غاية التناسب أن تكون المؤسسة المالية المرخصة رقم 500 هي أحد البنوك الرائدة في الهند، والممنوحة رخصة من الفئة الأولى»، مشيراً إلى أن «من العوامل المهمة للنمو في مركز دبي المالي العالمي في السنوات الأخيرة الحجم المتنامي للأعمال التجارية من آسيا، بما في ذلك الصين».