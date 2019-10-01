«إعمار» تدرج صكوكاً بـ 500 مليون دولار في «ناسداك دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قرع رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»، محمد العبار، أمس، جرس افتتاح سوق «ناسداك دبي» احتفالاً بإدراج صكوك الشركة التي تبلغ قيمتها 500 مليون دولار في السوق.

وأفادت «ناسداك دبي» في بيان، بأن رأس المال المجموع من إصدار الصكوك التي تبلغ مدتها 10 سنوات، ستدعم خطط «إعمار العقارية» للتوسع إقليمياً وعالمياً، موضحة أن نسبة عوائدها السنوية تبلغ 3.875%، وهي تمثل جزءاً من برنامج إصدار الصكوك الخاص بشركة إعمار للصكوك المحدودة، البالغ قيمته ملياري دولار.

وقال العبار، إن «نمو قطاع الصكوك عالمياً أسهم بشكل أساسي في سد فجوة البنية التحتية للتمويلات الأساسية المرتبطة بالاقتصاد الحقيقي»، مشيراً إلى أن «إدراج صكوك (إعمار) في (ناسداك دبي)، التي تتميز بلوائحها التنظيمية ووضوحها العالي، يوفّر لإصدارنا منصة تسهل الوصول للمستثمرين الإقليميين والعالميين».

من جهته، قال محافظ مركز دبي المالي العالمي والأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، إن «التعاون بين مجموعة إعمار وسوق (ناسداك دبي) يؤكد القوة والعمق الاقتصادي اللذين تتمتع بهما دبي في قطاع الصكوك الإسلامية الذي يمثل جزءاً من نمو الإمارة وبروزها كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي». بدوره، ذكر رئيس مجلس إدارة «ناسداك دبي»، عبدالواحد الفهيم، أن «هذا الإدراج من قبل (إعمار العقارية) يعزّز قوة النشاط الذي نشهده في قطاع الصكوك الإسلامية، إذ بلغ إجمالي قيمة الإدراجات حتى الآن من العام الجاري 8.85 مليارات دولار من جهات إصدار داخل الإمارات وخارجها».

وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي»، حامد علي: «نتطلع إلى مواصلة تعزيز علاقات التعاون الوثيقة بيننا وبين مجموعة إعمار، بهدف دعم أنشطتها المالية في إطار سعيها لتوسيع نطاق مشروعاتها التطويرية كواحدة من أبرز الشركات حيوية في دولة الإمارات».

يذكر أن «إعمار العقارية» أدرجت في «ناسداك دبي» صكوكاً إسلامية بقيمة 750 مليون دولار أصدرتها عام 2016، فضلاً عن إدراج «إعمار مولز» صكوكاً إسلامية بقيمة 750 مليون دولار عام 2014.