«تنظيم الاتصالات» تحذِّر من الاحتيال عبر «رمز التحقق»

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

حذّرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة من طريقة جديدة للاحتيال على مستخدمي الإنترنت، عبر استخدام «رمز التحقق»، أو ما يسمى بكلمة السر لمرة واحدة فقط، موضحة أن هذا الرمز يصل إلى المستخدم بعد إجراء معاملات شخصية أو بنكية أو عقب التسجيل على المواقع الإلكترونية ودخول الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي

وأفادت الهيئة بأن بعض الأشخاص يتصلون بالمستخدمين، ويطلبون منهم الإفصاح عن رمز التحقق، مدعين أنهم من جهات معينة، مشددة على عدم الإفصاح عن الرمز لأي شخص، مهما كان، ومهما قال من معلومات عن الجهة التي يدعي أنه يمثلها.

وأكدت «تنظيم الاتصالات» في نشرات توعوية على صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي خطورة مشاركة المعلومات الخاصة برمز التحقق مع أي شخص آخر، لافتة إلى أن حصول أي شخص آخر على رمز التحقق الخاص بالمستخدم يمكنه من انتحال شخصية المستخدم في تعاملاته المختلفة، خصوصاً المالية، والوصول إلى بياناته وحساباته الشخصية، الأمر الذي يشكل خطراً عليه.

وأشارت إلى أن وصول رمز التحقق لأي شخص يعني أن هذا الشخص هو الوحيد المخول القيام بهذه المعاملة الشخصية فقط دون غيره.

وذكرت الهيئة أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ينص على معاقبة كل من استولى لنفسه أو لغيره من دون وجه حق على مال أو منفعة، وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب، وانتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة العنكبوتية أو نظام المعلومات الإلكتروني.

وفي الوقت نفسه، نصحت «تنظيم الاتصالات» باستخدام كلمة مرور مختلفة لكل حساب، إذ إنه في حال اختراق أحد الحسابات سيكون لدى المتسلل حساب واحد فقط مع استخدام مجموعة من الرموز، بما في ذلك أحرف صغيرة وكبيرة وأرقام وأشكال.

وطالبت الهيئة مستخدمي «إنستغرام» و«واتس آب» و«سناب شات» وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، باستخدام ميزة «التحقق بخطوتين» أو المصادقة الثنائية.

لكنّها بينت أنها ميزة متاحة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف تأمين الحسابات الشخصية وحماية المعلومات والبيانات الشخصية الموجودة عليها من السرقة والاختراق، فضلاً عن ضمان عدم تسجيل الدخول إلا عبر المستخدم الأصلي لها.