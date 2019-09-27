«فلاي دبي» تنقل 450 ألف مسافر بين دبي وموسكو خلال 5 سنوات

المصدر: موسكو - الإمارات اليوم

أفادت شركة «فلاي دبي» بأنها نقلت أكثر من 450 ألف مسافر بين دبي وموسكو، منذ انطلاق أولى رحلاتها إلى مطار فونوكوفو قبل خمس سنوات.

وذكرت الناقلة في بيان، أمس، بمناسبة احتفالها بخمس سنوات من النجاح في موسكو، أنها وسعت رحلاتها إلى العاصمة الروسية بعد أربع سنوات من خدماتها التي أطلقتها إلى مدن روسية عدة، حيث تعد السوق الروسية إحدى الأسواق الحيوية للناقلة، وبدأت رحلاتها إليها في نوفمبر عام 2010 برحلات إلى يكاتنبيرغ وسمارا، مشيرة إلى أنها تمكنت من بناء شبكة وجهات تصل إلى تسع مدن في روسيا منذ ذلك الوقت.

وقال نائب الرئيس للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في «فلاي دبي»، جيهون ايفندي، إنه «يمكن للمسافرين من روسيا الاستفادة من خدمة التأشيرة عند الوصول عند زيارة دولة الإمارات، كما يمكنهم الاستفادة من رحلات الربط المريحة إلى إفريقيا، وشبه القارة الهندية، وجنوب شرق آسيا، عبر دبي التي تمثّل اليوم مركزاً عالمياً للطيران».

وأضاف أنه «يمكن للمسافرين في درجة رجال الأعمال الاستمتاع بمقعد واسع، والاختيار من بين وجبات من قائمة مستوحاة عالمياً، ووزن أمتعة وافٍ، إضافة إلى خدمة المسار السريع عبر نقاط التفتيش».