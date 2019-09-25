«المشرق» يطلق «نيو بيزنس» لخدمة الشركات الصغيرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



أعلن بنك المشرق، عن إطلاق «نيو بيزنس» NeoBiz، أول خدمة مصرفية في الإمارات تقدم خدمات رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الشركات الناشئة والجديدة في الدولة.

وأكد البنك في بيان اليوم، أن «نيو بيزنس» الذي تم إطلاقه تحت شعار «مُصمم لدعم الأعمال»، يقدم منصة عصرية للشركات. ويوفر خدمات رئيسة تشمل انضمام عملاء جدد رقميا، ومنتجات تتسم بالشفافية والسهولة، ومساعد رقمي، والقدرة على إجراء المعاملات عبر الإنترنت، فضلا عن تقديم خدمات قيّمة من خلال تطبيق واحد وبأسعار مناسبة.

واستكمالًا لإطلاق منصة «نيو بيزنس»، قدم بنك المشرق أيضا مبادرتين إضافيتين كجزء من مساعيه لتحسين تجربة العملاء وتبسيطها للشركات الصغيرة. وتضمن ذلك روبوت الدردشة المبتكر «إيما»، الذي يعمل كمساعد رقمي، والمنصة الرقمية للتعرف على العميل (e-KYC)، التي تسمح للعملاء بتقديم معلوماتهم للبنك وتحديثها عبر الإنترنت.

وقال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك المشرق، سوبروتو سوم: «تمتلك البنوك التي تركز بشكل كبير على تبنّي التقنيات الجديدة القدرة على إعادة ابتكار نفسها باستمرار والمحافظة على حيويّتها ومرونتها في سوق يزخر بالتحديات. ونحن في (المشرق) نوظّف التحوّل الرقمي والابتكار من أجل تحسين تجربة العملاء وتبسيط الخدمات المصرفية بالنسبة لهم. ونرتقي بتجربة العملاء من خلال جعل خدماتنا متوفرة في كل مكان ليحصلوا عليها عندما يحتاجون إليها أينما كانوا وفي أي وقت. وفي سبيل ذلك، استثمرنا قدراً كبيرا من الجهد والموارد لضمان تصميم جميع منتجاتنا وخدماتنا وعملياتنا لتحسين رحلة العميل باستمرار».

