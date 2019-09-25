«موديز»: شركة في «دبي المالي العالمي» تدعم انتشار الصكوك بـ «بلوك تشين»

المصدر: شريف اليماني - دبي

أفادت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بأن شركة البرمجيات العالمية «آر 3 إل إل سي» (R3 LLC) وقعت اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة التكنولوجيا المالية الناشئة «وثاق»، التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مركزاً لها، لبناء جيل جديد من البنية التحتية لسوق الصكوك.

ولدى شركة وثاق منصة تعمل بتقنية سلسلة الكتل المعروفة باسم «بلوك تشين»، التي تهدف إلى تحسين دعم البنية التحتية المتعلقة بإصدار الصكوك وتداولها، والتي يمكن من خلالها تسهيل الوصول إلى الصكوك وإدارتها.

وسيتم دعم المنصة الجديدة، وفقاً للشراكة، ببنية تحتية تعمل مع الأسواق المالية العالمية، لكي تسهل الانتشار السريع للصكوك.

وأفادت «موديز» في تقرير بأن هذه التقنية تعتبر إيجابية بالنسبة لقطاع التمويل الإسلامي ككل، إذ إنها ستعمل على خفض تكاليف الإصدار، وزيادة سرعة التداول، وإزالة العقبات التي كانت تقف أمام هذه الصناعية.

وأوضحت أن هناك ثلاث سمات وفوائد رئيسة من تلك المنصة، أولها كفاءة العمليات، حيث سيستطيع مصدرو ومتداولو الصكوك التأكد من البيانات والتحقق منها، فيما تتمثل ثانية الفوائد في الشفافية، إذ إن التداول من خلال تقنية سلسلة الكتل يكون واضحاً لكل المشاركين، وتوفر إحصاءات في الوقت الفعلي، بينما الميزة الثالثة تتمثل في الرقابة، إذ تستطيع الهيئة الرقابية مراقبة العمليات من خلال توصيلها بالنظام.

وأضافت أن تلك الميزات الثلاث سيكون لها تأثير إيجابي كبير في صناعة الصكوك، حيث إنه بينما ينمو سوق الصكوك بوتيرة ثابتة، إلا أنها لاتزال تتركز في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا وتركيا.

وأشارت إلى أن تقنية سلسلة الكتل ستسهم في تقليل الكلفة والوقت الذي يستغرقه إصدار الصكوك مقارنة بالسندات التقليدية الأخرى.

وتوقعت «موديز» أن يصل إجمالي إصدارات الصكوك خلال العام الجاري إلى 130 مليار دولار، بنسبة ارتفاع قدرها 6% مقارنة بالعام الماضي.

130

مليار دولار متوقعة لإجمالي إصدارات الصكوك خلال 2019.