شراكة بين «مراس» و«بروكفيلد» لاستثمار 5 مليارات درهم

المصدر: دبي - وام

أعلنت شركة مراس، اليوم، عن عقد شراكة طويلة الأجل مع شركة «بروكفيلد أسيت مانجمنت» (بروكفيلد) في مراكز تجارية تابعة لها بما يعزز من قوة العلامة التجارية للشركة ويرتقي بقطاع التسوق في دولة الإمارات.

ووفقا للاتفاقية تستثمر «بروكفيلد» في أصول تابعة لشركة «مراس» ضمن شراكة تبلغ قيمتها الإجمالية خمسة مليارات درهم وتوظف عبرها «بروكفيلد» خبرتها التي تمتد لأكثر من 120 عاما وسمعتها الراسخة كأحد أبرز المستثمرين في مجال المراكز التجارية على مستوى العالم.

وقال رئيس مجموعة مراس، عبدالله الحباي: «نتطلع بأن تكون هذه الشراكة بداية لعلاقة مثمرة بما يسهم في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لترسيخ مكانة دبي كوجهة استثمارية رائدة عالميا».