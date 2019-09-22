حمدان بن محمد: أداء الاستثمار الأجنبي يعكس ثقة المستثمرين برؤية دبي وخططها الاستراتيجية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن نتائج تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي، خلال عام 2019، تواصل تحقيق معدلات نمو متميزة، لتضع الإمارة بين أفضل ثلاث مدن للاستثمار عالمياً، بفضل الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إذ تعكس نتائج القطاع مدى ثقة مجتمع المستثمرين المحلي والعالمي في خطط إمارة دبي الاستراتيجية ورؤيتها للمستقبل.

«أسبوع دبي للاستثمار»

ووجّه سموّ ولي عهد دبي بعقد الدورة الخامسة لـ«أسبوع دبي للاستثمار»، خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى الثالث من أكتوبر 2019، تحت شعار «الاستثمار في مدينة المستقبل»، لاستعراض فرص النمو والشراكة والابتكار، لجعل دبي نموذجاً لمدن المستقبل، من خلال تنوع الفرص الجديدة والمتميزة التي تقدمها بيئة الاستثمار المتطورة في الإمارة، لمواكبة احتياجات الحاضر، وتحقيق الريادة العالمية، كمدينة المستقبل الذكية والمستدامة.

كما وجّه سموه بمضاعفة العمل على توثيق التعاون بين الجهات الحكومية ومجتمع المستثمرين، بما يعزز إنتاجية وتنافسية وعائدات مشروعات الاستثمار في الإمارة، ومساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات ودبي.

صناعة المستقبل

إلى ذلك، أكد المدير العام لاقتصادية دبي، سامي القمزي، أن «أسبوع دبي للاستثمار»، الذي يُعقد تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتنظمه «مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار»؛ إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، يعكس دور إمارة دبي في تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في صناعة المستقبل.

وأشار القمزي إلى أن الدورة الخامسة من «أسبوع دبي للاستثمار» تُقام في ظل تطورات إيجابية كثيرة في بيئة الاستثمار في دولة الإمارات ودبي، أهمها صدور حزمة من التشريعات والمبادرات الجديدة المحفّزة للاستثمار، التي زادت بدورها من استقطاب إمارة دبي رؤوس الأموال والتكنولوجيا والمواهب في العديد من الاستثمارات النوعية التي عززت مكانة الإمارة محوراً رئيساً في الاقتصاد العالمي، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

تعزيز الشراكة

وقال القمزي: «تعمل اقتصادية دبي على تعزيز الشراكة مع مجتمع المستثمرين، سواء في دولة الإمارات أو من مختلف أنحاء العالم، من خلال فعاليات (أسبوع دبي للاستثمار)، الذي أصبح منصة عالمية للتعريف بفرص النمو والشراكة والابتكار بإمارة دبي، وما توفره من مزايا تنافسية وفرص الانطلاق إلى أسواق المنطقة والعالم، واستدامة ونمو تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الإمارة في السنوات الأخيرة، رغم التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم، لتصبح دبي بين أفضل ثلاث مدن للاستثمار عالمياً، يؤكد ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار الغنية بالفرص».

الشراكة مع المستثمر

من جانبه، أشار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، فهد القرقاوي، إلى أن برنامج الدورة الخامسة من «أسبوع دبي للاستثمار»، يتميز بالتركيز على الشراكة مع المستثمر، وكيف تواكب إمارة دبي تطلعات مجتمع المستثمرين المحلي والعالمي الحالية والمستقبلية، في إطار تطوير بيئة الاستثمار، وتوفير فرص استثمارية جديدة في قطاعات اقتصادية واعدة، وتحويل التحديات التي تواجه مدن المستقبل إلى فرص استثمارية جديدة، تعزز نجاح وتوسع الشركات العالمية الكبيرة والناشئة، ونماذج الأعمال الجديدة في إمارة دبي والعالم.

ولفت القرقاوي إلى أن برنامج «أسبوع دبي للاستثمار» 2019، يتميز بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والمناطق الحرة المتخصصة، كشركاء منظمين لسلسلة متخصصة من منتديات «أضواء على فرص الاستثمار»، لعرض الحقائق والمستجدات حول فرص الاستثمار القطاعية، في ضوء الاستراتيجيات الحكومية والاتجاهات العالمية، ما يعزّز مشاركة مجتمع المستثمرين المحلي والعالمي، في تطوير مقومات وسياسات وفرص الاستثمار القطاعية بالإمارة.

وفود دولية وخبراء عالميون

من المُقرر أن تبدأ فعاليات «أسبوع دبي للاستثمار»، يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر الجاري. ويقام الافتتاح الرسمي في 30 سبتمبر بفندق «جميرا أبراج الإمارات»، بحضور قيادات حكومية، وعدد من الوفود الدولية المشاركة من الولايات المتحدة، وبريطانيا، وإيطاليا، والصين، والهند، وقيادات تنفيذية لشركات عالمية، ورواد أعمال وخبراء استثمار. ويشارك في برنامج «أسبوع دبي للاستثمار» عدد من المتحدثين من خبراء عالميين وقيادات حكومية وكبار المديرين التنفيذيين في جلسات «حوار القادة».

ويتضمن البرنامج تكريم المشروعات الاستثمارية الفائزة بجائزة «الاستثمار المؤثر في التنمية» لعام 2018. كما يتضمن عروضاً رئيسة، وجلسات حوارية عن التوقعات الاقتصادية، ومؤشرات الأداء الاقتصادي والخدمات المتخصصة، والمبادرات الجديدة التي تقدمها اقتصادية دبي لتعزيز نجاح الأعمال في إمارة دبي.

دبي وجهة عالمية مفضلة

يأتي انعقاد الدورة الخامسة لأسبوع دبي للاستثمار مع تنامي تبنّي دبي لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، ووضع الأطر التنظيمية الداعمة لنماذج الأعمال الجديدة، الأمر الذي أسهم في تطوير بيئة وفرص الاستثمار في الإمارة، ومزايا دبي البشرية والمادية والرقمية، وعزز جاذبية الإمارة وجهة عالمية مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

ويحمل «أسبوع دبي للاستثمار» أهمية خاصة لدوره في ترسيخ جاهزية بيئة الاستثمار وثقة المستثمرين في دبي، والتعريف بفرص الاستثمار الحالية والمستقبلية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية والناشئة بالإمارة، وما تشهده بيئة الاستثمار فيها من تطور هائل في تحفيز وتسهيل الاستثمار، ودعم نجاح وتوسع الأعمال من خلال التشريعات والخدمات الجديدة والمبتكرة.