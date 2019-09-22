«طيران الإمارات» الأولى في تقنية التعرف على الوجه عند بوابات المغادرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات، أمس، أنها أصبحت أول ناقلة جوية خارج الولايات المتحدة تنال موافقة وكالة حماية الحدود الأميركية لاستخدام القياسات البيومترية في الصعود على الطائرات.

وجاء هذا الإعلان عشية انعقاد مؤتمر أمن الطيران المدني، الذي تنطلق فعالياته في دبي اليوم وتستمر حتى 24 سبتمبر الجاري، حيث يعد المؤتمر من أهم أحداث أمن الطيران على مستوى المنطقة والعالم.

وأوضحت «طيران الإمارات» في بيان أنه سيتاح لعملائها، الذين يسافرون من دبي إلى أي من وجهات الناقلة الـ12 في الولايات المتحدة، اختيار تقنية التعرف على الوجه عند بوابات المغادرة، ما يختصر الوقت المستغرق في عمليات التحقق من الهوية إلى ثانيتين أو أقل.

وأضافت أن العملاء لا يحتاجون إلى التسجيل المسبق، كما أن لهم حرية اختيار عدم استخدام هذه التكنولوجيا.

وأكدت «طيران الإمارات» أنها لا تخزّن أو تحفظ أي سجلات بيومترية لعملائها، مشيرة إلى أن وكالة حماية الحدود الأميركية تقوم بإدارة جميع البيانات.

وتوقعت الناقلة أن يتم استخدام التقنية البيومترية في الصعود إلى الطائرات إلى جميع وجهاتها في الولايات المتحدة بعد اكتمال تركيب الأجهزة على البوابات مع حلول نهاية العام الجاري.

وبينت أنه عند بوابة الصعود، يقوم النظام بالنقر على صورة الراكب، وتتم مطابقتها على الفور مع الصور المحفوظة لدى وكالة حماية الحدود الأميركية للتحقق من هوية الشخص.