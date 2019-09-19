الأمم المتحدة تمنح مبادرة «بيرل» صفة «مركز استشاري»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

منح المجلس الاقتصادي والاجتماعي في منظمة الأمم المتحدة، مبادرة «بيرل»، المنظمة غير الربحية، المعنية بنشر ثقافة المساءلة والشفافية وتعزيز معايير الحوكمة المؤسسية في منطقة الخليج، صفة «مركز استشاري» خاص، لتصبح بذلك أول مؤسسة خاصة غير ربحية مقرها دولة الإمارات تُمنح هذه الصفة المرموقة.

وأوضح بيان، صادر أمس، أن هذه الصفة تمكّن مبادرة «بيرل» من تسمية وتعيين ممثلين مفوضين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك ومكاتبها في جنيف وفيينا، كما ستكون مفوضة أيضاً بحضور اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكل هيئات الأمم المتحدة المفتوحة للمنظمات غير الربحية، مثل الجمعية العامة والهيئات الأخرى ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة، ما يمكّن مبادرة «بيرل» من تعزيز أنشطتها في مجال الحوكمة المؤسسية لدى صناع القرار على أعلى المستويات، فضلاً عن أن مبادرة «بيرل» ستتمكن من تقديم عروض كتابية وشفوية إلى المجلس، وسيقوم الأمين العام بتعميمها على أعضاء المجلس.

وجاء قرار منح المبادرة هذه الصفة بعد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي عقد بتاريخ السادس من يونيو الماضي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وبناءً على توصية اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية، إذ يمثل المجلس إحدى اللجان الرئيسة الست للأمم المتحدة، ويضم مجلساً يتكون من 54 دولة عضواً.

وقال مؤسس مبادرة «بيرل»، بدر جعفر، إن «مبادرة بيرل أنشئت عام 2010، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للشراكات، ونُظّمت مراسم إطلاق المبادرة في مقر الأمم المتحدة على هامش جلسات الجمعية العامة»، مشيراً إلى أن «الحصول على مركز استشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة شهادة نعتز بها، ودليل على إسهامات وإنجازات مبادرة (بيرل) في إرساء ونشر ثقافة مؤسسية قائمة على مبادئ الشفافية والمساءلة في منطقة الخليج». يشار إلى أن مبادرة «بيرل» عملت، منذ عام 2010، على إطلاق برامج تهدف إلى تعزيز معايير الحوكمة المؤسسية بالقطاع الخاص في منطقة الخليج، مركزة على الشركات العائلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع التكنولوجيا، والعمل الخيري في المنطقة.

- مبادرة «بيرل» أول

مؤسسة خاصة غير

ربحية مقرها الإمارات

تحصل على الصفة.