«إقرب كافيه» يوفر مساحات لعرض منتجات المشروعات الناشئة

المصدر: سامح عوض الله - دبي

بدأ قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي تنفيذ مبادرة جديدة، بالتعاون مع المشروع الإماراتي «إقرب كافيه»، لدعم أصحاب رخصة تاجر، وتوفير مساحات لهم في جميع أفرع «إقرب كافيه» في الدولة.

وأفادت اقتصادية دبي بأن ذلك جاء بعد تجاوز مبيعات ثمانية رواد أعمال شباب إماراتيين، من أصحاب رخصة تاجر، يعرضون منتجاتهم في «إقرب كافيه»، نحو 200 ألف درهم، خلال ثلاثة أشهر فقط، الأمر الذي يدل على تميز منتجاتهم وإبداعاتهم.

دعم المشروعات

وقال مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، عمر المهيري، إن التعاون مع «إقرب كافيه» في مجال دعم مشروعات الشباب، يعزز توسيع أعمالهم في الأسواق المحلية، مشيراً إلى أن دبي تعتبر المنصة المثالية لجميع أنواع الشركات لاسيما الناشئة منها، إضافة إلى الراغبة في الانطلاق، وتحقيق مشروعات توسعية في قطاع الأعمال.

وأكد المهيري حرص اقتصادية دبي على تقديم حلول مبتكرة، لدعم مشاركة أصحاب المشروعات التجارية التي تدار من مواقع التواصل الاجتماعي، في الحياة الاقتصادية، والإسهام بتلك المشروعات التي تعد دفعة قوية لتعزيز المشاركة في الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن هناك العديد من الشباب لديهم أفكار مبتكرة قابلة للتطبيق، ورغبة في تحويل أفكارهم إلى مشروعات على أرض الواقع.

وأضاف أن فريق رخصة تاجر يعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، لدعم مشروعات الشباب، وتحويل مشروعاتهم إلى مشروعات مستقبلية ناجحة.

مشروع إماراتي

من جهته، أكد مؤسس وصاحب فكرة مشروع «إقرب كافيه»، فهد الشحي، أهمية دعم مشروعات الشباب المواطنين، وغيرهم من أصحاب المشروعات الناشئة، سواء التي تدار عبر قنوات التواصل الاجتماعي، أو المشروعات المنزلية المرخصة.

وقال الشحي: «نفتخر بكوننا مشروعاً إماراتياً، يقام 100% بمجهود شباب إماراتيين، مع كلٍّ من: محمد الحوسني، شريك مؤسس، وخليفة الرمسي، شريك، وعبدالعزيز الحوسني، شريك، حيث نسعى إلى توفير محطة في كل مدينة بالدولة لدعم الشباب، ومن ثم منصة إلكترونية وتطبيق ذكي، لفتح المجال بطريقة أكبر وخدمات أكبر من جميع النواحي».

وأوضح أن العمل في «إقرب كافيه» يجري من خلال ثلاثة فروع في الدولة، موجودة في عجمان والشارقة ومدينة خورفكان، وقريباً ستكون في دبي ورأس الخيمة، مبيناً أن «إقرب كافيه» يقدم الحلويات والموالح والقهوة المختصة في مكان واحد، كما يوفر مختلف أنواع القهوة المختصة، وأنواع الحلويات و«الكيك»، وأنواع «الشوكولا» من صنع الشباب المواطن.

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