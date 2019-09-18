تسوية 4800 غرامة تجارية في دبي تلقائياً خلال النصف الأول

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أفادت اقتصادية دبي، بأنها تلقت 4800 طلب لتسوية غرامات تجارية تلقائياً، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأظهرت بيانات لاقتصادية دبي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن صافي قيمة الغرامات التي تمت تسويتها عبر نظام التسوية التلقائية للغرامات، بنسبة خفض 50%، بلغت نحو 13.2 مليون درهم.

وذكرت اقتصادية دبي أن النظام الآلي الجديد للتسويات أكثر سلاسة ومرونة، حيث يقوم تلقائياً بتعديل الغرامات، وبالتالي تحقيق استفادة لأصحاب الأعمال، مشيرة إلى أنها تطبق ذلك النظام بهدف تعزيز عملية تيسير الأعمال التجارية في الإمارة، ودعم استدامتها، ومواكبة إعلان «عام التسامح 2019».

وقال مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في اقتصادية دبي، عبدالله الكعبي، إن «الدائرة تسعى إلى إطلاق خدمات ومبادرات من شأنها تعزيز بيئة العمل بما يتلاءم مع تطلعات الدولة لبناء مجتمع متسامح ومنفتح، فضلاً عن تعزيز الحوار الثقافي والارتقاء بدبي عاصمة مالية عالمية، ووجهة لاستدامة الأعمال على النحو المستهدف في خطة حكومة دبي الاستراتيجية».

وأضاف الكعبي أن «اقتصادية دبي توفر، من خلال قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، ميزة التسوية التلقائية لشركات التجارة المستحقة للحصول على خفض بنسبة 50% على الغرامات التجارية».

وأوضح أن خفض الغرامات يطبق فقط على غرامات المخالفة الأولى خلال سنة ميلادية، حيث إنه وفقاً للميزة الجديدة، فإنه بمجرد تسجيل المخالفة التجارية في النظام تتسلم الشركة التجارية رسالة نصية بتخفيض تلقائي على الغرامات.

ولفت الكعبي إلى أنه حسب النظام القديم، كان المتعامل مضطراً إلى تقديم طلب لتسوية المخالفات بموجبه يتحقق النظام من أحقية الشركة التجارية في الحصول على أي خفض في الغرامات.

وكانت اقتصادية دبي، ممثلة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، أعلنت اعتماد التسوية التلقائية، والخفض بنسبة 50% في الغرامات المالية التي تصدر للمنشآت التجارية المخالفة، إذ يتلقى المتعاملون من أصحاب الرخص التجارية تسوية بشكل تلقائي، في حال توافر شروط استحقاق الخفض.

يشار إلى أن نظام تسوية الغرامات أسهم في تقديم تسهيلات مالية للمتعاملين بشكل سلس، إذ أنجز تسويات لغرامات المتعاملين بلغت قيمتها 23 مليوناً و402 ألف و775 درهماً.

تدشين منصة توعوية في مطار دبي

دشنت اقتصادية دبي، متمثلة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، منصتها التوعوية في مطار دبي الدولي، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تستهدف المسافرين القادمين والعابرين عبر المطار، لاستقبال ملاحظاتهم والاستفسارات العامة حول حماية المستهلك وحماية الأعمال التجارية، فضلاً عن تعريفهم بأرقام التواصل الخاصة بخدمة حماية المستهلك، وهي 600545555.

وأفادت اقتصادية دبي في بيان، بأن فعاليات المنصة تستمر حتى 20 سبتمبر الجاري، لافتة إلى أنها تسعى من خلال هذا التوجه إلى حفظ الحقوق كافة، وتعميم الشفافية والحيادية في عمليات البيع والشراء، ورفع ثقة الزوّار بتجارة التجزئة بإمارة دبي، ودولة الإمارات على وجه العموم.

وقال نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، عبدالله الشحي، إنه يتم توعية زوار إمارة دبي في المطار من خلال موظفي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، حيث يعمل الفريق على توزيع المنشورات التوعوية الخاصة بالمستهلك والتجار، إلى جانب توضيح آلية تسجيل الشكاوى الخاصة بالمستهلك والأعمال، عبر تحميل «تطبيق مستهلك دبي»، إلى جانب الإجابة عن الاستفسارات العامة للزوار، التي تشكلت حول كيفية استرداد الحقوق خارج دولة الإمارات.

50 %

تخفيضاً على الغرامات التجارية، من خلال التسوية التلقائية.