«إعمار» توقّع على شروط إصدار شهادات ائتمان بـ 1.84 مليار درهم

المصدر: دبي - وام

أعلنت شركة إعمار العقارية توقيعها على الشروط النهائية لإصدار شهادات ائتمان بقيمة 500 مليون دولار (1.84 مليار درهم).

وأوضحت الشركة في بيان لها نشر على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي، أمس، أن العائد السنوي لشهادات الائتمان المزمع إصدارها يقدر بنحو 3.875%، مشيرة إلى أنها تستحق في عام 2029.

ويأتي بيان الشركة توضيحاً لتصريحها السابق الذي أكدت فيه عزمها ترتيب سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت في سنغافورة، وهونغ كونغ، ولندن، بشأن احتمالية طرح صكوك.

وقالت الشركة إنه تم تسليم الشروط النهائية لإصدار الشهادات إلى سلطة دبي للخدمات المالية، وسوق ناسداك دبي، وذلك لإدراجها في الجدول الرسمي للسلطة وتداولها في السوق، مشيرة إلى أنها تقوم بدور الملتزم وفقاً لأحكام هذا البرنامج.