2.5 مرة متوسط سفرات سكان الإمارات سنوياً

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أعلنت شركة «كلير تريب»، المتخصصة في مجال حجوزات السفر، ارتفاع متوسط أسعار تذاكر الطيران في السوق الإماراتية 10%، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرة إلى أن متوسط عدد مرات السفر لسكان الإمارات يبلغ نحو 2.5 مرة سنوياً.

وأوضحت الشركة، في دارسة أعلنت نتائجها خلال مؤتمر صحافي عقدته في دبي، أمس، أن أسعار التذاكر استمرت في الارتفاع خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، حيث وصل متوسط سعر التذكرة إلى 279 دولاراً أميركياً (نحو 1026 درهماً) للشخص الواحد في السوق الإماراتية، مقابل 297 دولاراً في البحرين، التي سجلت أعلى معدل في دول مجلس التعاون الخليجي.

متوسط الأسعار

وتفصيلاً، أظهرت نتائج دراسة أجرتها شركة «كلير تريب»، المتخصصة في مجال حجوزات السفر عبر الهاتف المحمول والإنترنت، أن التطور التكنولوجي، وتوسّع الأسواق، وزيارة الأسعار، كلها عوامل لاتزال تحفز قطاع السفر في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت الدراسة أن متوسط أسعار تذاكر الطيران في السوق الإماراتية ارتفع بنسبة 10% خلال النصف الأول العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشارت إلى أن سلطنة عمان، سجلت أعلى نسبة ارتفاع وصل إلى 28%، مقابل 9% و8% للسوقين البحرينية والسعودية على التوالي، فيما سجلت الكويت أقل نسبة ارتفاع بلغت 4%.

ارتفاعات

وذكرت الدراسة، أن أسعار تذاكر الطيران واصلت ارتفاعها في النصف الأول من العام الجاري، حيث وصل متوسط سعر تذكرة السفر إلى 279 دولاراً أميركياً (نحو 1026 درهماً) للشخص الواحد في السوق الإماراتية، مقابل 297 دولاراً في البحرين التي سجلت أعلى معدل في دول مجلس التعاون، تلتها سلطنة عمان والسوق السعودية بـ239 و206 دولارات لكل منها على التوالي.

ولفتت دراسة «كلير تريب» إلى أنه على الرغم من تراجع الأسعار، إلا أن المسافرين من الإمارات والسعودية شهدوا ارتفاعاً في أسعار الرحلات إلى بعض الوجهات خلال العام الجاري، مبينة أن أعلاها كان أسعار الرحلات المتجهة من الشارقة إلى لكناو، والتي سجلت ارتفاعاً بلغ نسبته 38%، وجاءت بعدها الرحلات المتجهة من دبي إلى إسلام آباد بارتفاع بلغ 37%، والرحلات المتجهة من دبي إلى دلهي بارتفاع بلغ 33%.

ازدياد المنافسة

وأفادت الدراسة بأنه مقابل ذلك، فإن ازدياد المنافسة بين بعض الوجهات أسهم في انخفاض الأسعار بنسب متفاوتة تصل إلى 25%، إذ شهدت الرحلات من الرياض إلى الدمام انخفاضاً في متوسط أسعار تذاكر الطيران بلغ 25%، في حين انخفضت أسعار التذاكر من دبي إلى جدة بنسبة 12%، موضحة أن التوجه استمر نحو العطلات لمدة الأقصر بالارتفاع، مع ازدياد شعبية الوجهات الجديدة والكلاسيكية، في حين سجلت مدينتي لندن وباريس أكبر نسبة انخفاض من بين المدن السياحية التقليدية بنسبة 13% و10% على التوالي من حيث متوسط الأسعار.

وأوضحت أن 69% من المتعاملين المسافرين في السوق الإماراتية يجرون عمليات الدفع لتذاكر الطيران باستخدام البطاقات الائتمانية، مقابل 23% لبطاقات الخصم المباشر، ونسبة 8% عبر قنوات أخرى.

وأضافت الدراسة أن أكثر من 40% من المسافرين المتعاملين مع السوق الإماراتية يحجزون تذاكر السفر قبل شهر من موعد السفر، مقابل نسبة 3% يحجزون في يوم السفر نفسه، مشيرة إلى أن الحجوزات عبر الهاتف المحمول شهدت ارتفاعاً بنسبة 56% في السوق الإماراتية، فيما وصل متوسط نسبة النمو في دول مجلس التعاون إلى 76%.

مرات السفر

وقال مسؤول أول الأعمال في شركة «كلير تريب»، أميت تانيجا، إنه «وفقاً للمسوحات التي أجرتها الشركة فإن متوسط عدد مرات السفر للشخص الواحد في السوق الإماراتية يبلغ نحو 2.5 مرة في السنة».

وذكر أن «سوق الحجوزات الإلكترونية تشهد تطورات كبيرة في المنطقة، فيما يواصل محبو السفر البحث عن عروض تنافسية».

تحول كبير

قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كلير تريب»، ستيوارت كرايتون، إن «هناك حالياً تحولاً كبيراً نحو العالم الرقمي، حيث إن التغييرات لا تحدث فقط في ما يتعلق بالوجهات التي يفضل المسافرون الذهاب إليها، وما الأشياء التي يرغبون في اختبارها، لكن أيضاً كيفية الحجز، ومتى يقومون به».

وأضاف كرايتون: «رأينا أن العطلات القصيرة، وحجوزات اللحظة الأخيرة أكثر انتشاراً، إذ أصبح المسافرون أكثر فضولاً نحو التعرف إلى وجهات غير مكتشفة في المنطقة».

1026

درهماً متوسط سعر

تذكرة السفر في

السوق الإماراتية، خلال

النصف الأول من 2019.