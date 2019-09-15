«الاقتصاد» تناقش توسع الاستثمارات الإماراتية في هونغ كونغ والصين

المصدر: هونغ كونغ - الإمارات اليوم

أفادت وزارة الاقتصاد، أمس، بأنها ناقشت خلال مشاركة وفد الدولة في القمة الرابعة لمبادرة «الحزام والطريق»، التي انعقدت في هونغ كونغ، أخيراً، سبل توسع الاستثمارات الإماراتية في هونغ كونغ والصين.

وقال وكيل الوزارة للتجارة الخارجية رئيس الوفد الاقتصادي والتجاري، عبدالله آل صالح، إن الوفد شارك بفاعلية في كل جلسات القمة، واطلع على آخر مراحل تنفيذ مشروعات المبادرة، كما التقى مع حاكمة إقليم هونغ كونغ، كاري لام شينغ، والعديد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وأضاف آل صالح أن القمة، التي انعقدت تحت شعار «خلق وابتكار الفرص»، أكدت وجود فرص استثمارية هائلة أمام الدول الأعضاء، وأن دولة الإمارات أكثر الدول اهتماماً بمشروعات المبادرة، باعتبارها تحتضن أبرز المقومات لنجاح المبادرة ومشروعاتها، مثل المراكز المالية المتطورة والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية المتقدمة، والقوانين والأنظمة المشجعة لجلب الاستثمارات الأجنبية، والتسهيلات الكبيرة التي تمنحها للمستثمرين.

وأشار إلى أن اليوم الأخير للقمة تميز بعقد لقاء مهم مع مديري الشركات الإماراتية المستثمرة في هونغ كونغ، وعددها 14 شركة، لمناقشة مستجدات مشروعاتها الاستثمارية ورؤيتها المستقبلية للاستثمار في هونغ كونغ والصين.