المصدر: إعداد : أزاد عيشو

تكتسب منتجات الدخل الثابت مثل السندات أهمية بالنسبة للأفراد الذين يرغبون في استثمار أموالهم في محفظة متوازنة، فهي قد توفر للمتعامل تدفقاً منتظماً من عائدات الدخل الثابت، والفرص لتنمية الاستثمار أو رأس المال على المدى الطويل، ونظراً إلى تقلباتها القليلة نسبياً، مقارنة مع الأسهم ومنتجات أخرى، فإنه يمكن للسندات أن تضيف الاستقرار والتنوّع للمحفظة.

والجزء الأكبر من السندات، تصدر كوسيلة للحصول على تمويل طويل الأجل على أساس كلفة ثابتة، وإن الدفعات التي تسدد على أساس سنوي أو نصف سنوي في الغالب التي يدفعها المقترضون تُعرف باسم القسيمة.

ومن العوامل التي من الضروري أخذها بعين الاعتبار، نذكر الجدارة الائتمانية للمقترض، والعملة المختارة، وفترة إصدار السندات، وظروف السوق الحالية، ورغبة المستثمرين في الاستثمار في نوع مشابه من السندات صدر سابقاً، ومن إحدى المزايا الرئيسة للمستثمرين الذين يشترون السندات، هي أنه يمكن تداولها وبيعها لمستثمرين آخرين خلال فترة صلاحية السند، ما يوفر للمستثمر مستوى أعلى من المرونة لتعديل محفظة استثماراته إذا تغيرت نظرته لأسعار الفائدة في وقت لاحق.