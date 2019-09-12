«مصدر»: المرحلة الثالثة من مشروع «ديوا» للطاقة الشمسية مطلع 2020

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

كشف مدير تطوير الأعمال في إدارة الطاقة النظيفة بشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، يوسف العلي، عن قرب الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمرحلة الثالثة منأبوظبي ــ الإمارات اليوم مشروع «ديوا» للطاقة الشمسية في دبي، حيث من المتوقع بدء الأعمال التجارية مطلع العام المقبل، مبيناً أن المرحلتين الأولى والثانية من المشروع تزودان الشبكة في دبي حالياً بطاقة بسعة 600 ميغاواط، وأضاف العلي في تصريحات صحافية، على هامش مؤتمر الطاقة في أبوظبي، بأن الشركة لديها محفظة ضخمة ومتنوعة من مشروعات الطاقة النظيفة إقليمياً، بحيث تشمل دولة الإمارات، والسعودية، والأردن، فيما تضم دولياً صربيا، ومونتينيغرو، والولايات المتحدة ودول في غرب أوروبا.

وتابع أن الشركة لديها مشروعات أخرى قيد الإنشاء حالياً، منها مشروع تحويل النفايات إلى طاقة في إمارة الشارقة، الذي بدأت فيه الأعمال الإنشائية.

وأوضح العلي أن المشروعات قيد الإنشاء تشمل أيضاً مشروع طاقة الرياح في السعودية، مشيراً إلى بدء الأعمال الإنشائية في المشروع، ليصبح بذلك الأكبر من نوعه في المنطقة عند اكتماله، إضافة إلى استمرار بناء مشروع الطاقة الشمسية في الأردن.

وقال إن «مصدر» لديها حالياً أربعة غيغاواط من محفظة مشروعاتها المتنوعة، التي تم الانتهاء من أغلبها، كما تمتلك الشركة سعات ضخمة لطاقة الرياح بأكثر من 1000 ميغاواط في المملكة المتحدة و117 ميغاواط في الأردن، و160 ميغاواط في صربيا.