«تقييم ائتماني أعلى» مقابل فائدة أقل

المصدر: إعداد: أزاد‭ ‬عيشو‭‬‭

تتيح شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية للبنوك الاستفادة من تصنيف «التقييم الائتماني»، وهو عبارة عن رمز مكوّن من ثلاثة أرقام يشير إلى مدى التزام العملاء بتسديد دفعات القروض الخاصة بهم في الوقت المطلوب، حيث تراوح قيمة رمز التقييم الائتماني بين 300 و900. ووفقاً لبنوك وطنية فإنها بدأت باستخدام «التقييم الائتماني» عند تنفيذ إجراءات طلبات المنتجات المصرفية الجديدة.

وبينت البنوك أنه كلما كان رمز «التقييم الائتماني» أعلى، كلما زادت الامتيازات والفوائد التي سيحصل عليها المتعامل، والتي تتمثل في تنفيذ الإجراءات بشكل أسرع وأكثر مرونة، ما يتطلب استخدام معاملات ورقية أقل، فضلاُ عن خاصية مهمة للغاية، والتي تتمثل بأسعار فائدة منخفضة لأصحاب التقييم الجيد، مع مبالغ قروض وحدود ائتمانية عالية.

وأشارت إلى أن رمز «التقييم الائتماني» يسهل على البنوك تقديم أسعار تفضيلية، وغيرها الكثير من الفوائد والمزايا المتعلقة بالفوائد والمرونة في جداول السداد.