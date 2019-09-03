«أراضي دبي» تطلق «المحامي العقاري»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع مكتب «بي إس إيه أحمد بن هزيم ومشاركوه»، للمحاماة والاستشارات القانونية، عن إطلاق مبادرة «المحامي العقاري» الرامية إلى تسهيل آليات عمل القطاع العقاري في الإمارة.

ووفقاً لبيان صادر أمس، فإن مذكرة التفاهم التي وقعها من جانب «أراضي دبي»، المدير العام للدائرة، سلطان بطي بن مجرن، والشريك الأول في مكتب «بي إس إيه»، أحمد بن هزيم، تهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار الإقليمية والعالمية في دبي، وذلك عبر توفير إطار عمل مبتكر من شأنه تعزيز مستويات الشفافية وتبسيط إجراءات المعاملات بالنسبة للمستثمرين في القطاع.

وفي إطار المبادرة الجديدة، ستوفر «أراضي دبي» العديد من الحلول الاستثمارية لإزالة القيود التي تفرضها القوانين العقارية الحالية، ما يسمح بتعزيز الاستثمارات العقارية في دبي. كما ستساعد المبادرة في تسهيل عمليات شراء وبيع العقارات من قبل الشركات ذات الملكية الأجنبية الكاملة، وبالتالي فتح السوق أمام المزيد من المستثمرين من الشركات.

وقال بن مجرن: «نسعى في دائرة الأراضي والأملاك بدبي إلى دعم توجيهات قيادتنا الحكيمة والاستراتيجيات المرسومة لجعل دبي أكثر المدن ذكاء وأسعدها في العالم، حيث تأتي هذه المذكرة مع مكتب (بي إس إيه) ضمن أهدافنا الرامية إلى دمج وجذب الشركات والاستثمارات العقارية الأجنبية إلى دبي».

وأكد أن «الدائرة تعمل على تعزيز القطاع العقاري في دبي من خلال هذه الشراكات التي تضمن سهولة وسرعة الإجراءات التنظيمية والاستثمارية».

من جهته، قال بن هزيم، إن «الهدف الرئيس لمبادرة (المحامي العقاري) هو تعزيز انفتاح سوق العقارات في دبي أمام المزيد من المستثمرين لزيادة التدفقات الاستثمارية إليها، إذ تعمل المبادرة على توفير إطار عمل قانوني من شأنه تسهيل وتبسيط إجراءات عمليات استثمار رؤوس الأموال في الإمارة، ما سيسهم في استقطاب مجموعة واسعة من المستثمرين والمعاملات». وأضاف بن هزيم: «يسرنا أن نتعاون مجدداً مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي لدعم الجهود التي بذلناها على مدى 20 عاماً والرامية إلى دعم المصالح الاستثمارية لعملائنا في مجال القطاع العقاري بدبي، حيث يتمحور إطار العمل الاستثماري الذي توفره المبادرة حول تبسيط الإجراءات أمام العملاء بالمقام الأول». بدوره، قال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ماجد صقر المري، إن «مذكرة التفاهم مع (بي إس إيه) تشكل خطوة أخرى نحو ضمان راحة وسعادة عملائنا من خلال تبسيط عمليات القطاع العقاري في دبي، وسنبذل قصارى جهدنا للمساعدة في تحقيق كل الأهداف ومواكبة التطورات في مجال التسجيل والخدمات العقارية».

- المبادرة الجديدة تهدف إلى تسهيل شراء وبيع العقارات، وتوفير الحلول الاستثمارية.