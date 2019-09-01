«الإمارات لحماية المستهلك» تدعو إلى توعية طلبة المدارس بالعادات الغذائية الصحية

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، محمد خليفة بن عزير المهيري، أهمية قيام أولياء الأمور، تزامناً مع بدء العام الدراسي، بالحفاظ على صحة أبنائهم، طلبة المدارس، وتوعية هؤلاء المستهلكين الصغار بضرورة الابتعاد عن العادات الغذائية الضارة، والامتناع عن شراء مأكولات تضر بالصحة العامة.

وشدد المهيري، لـ«الإمارات اليوم»، على أولوية توعية المستهلكين الصغار، وتوجيههم بعدم شراء الأطعمة بشكل عشوائي، فضلاً عن الانتباه إلى ضرورة عدم إعطائهم مبالغ كبيرة من النقود، كي لا تفتح شهيتهم لشراء أطعمة قد تكون غير صحية.

ولفت إلى الاهتمام بانتقاء طعام الطلبة بعناية كبيرة، والحفاظ على الكميات المناسبة من الطعام التي تضمن استمرار نشاطهم بشكل جيد، إضافة إلى التركيز على الوجبات الغذائية التي تحتوي على خضراوات وفواكه، والمواد الغذائية السليمة التي لا تترك أي آثار سلبية في المستقبل مثل السكريات والنشويات، فضلاً عن الاهتمام الكبير بالنظافة، سواء في ما يتعلق بحافظات الطعام، أو بالأطعمة ذاتها، وكذلك قوارير الماء. وشدد كذلك على ضرورة اهتمام الأهل بوجبة الفطور لأبنائهم، نظراً لأهميتها في الحفاظ على طاقات الأطفال ونموهم بشكل سليم، معتبراً بداية العام الدراسي مناسبة مثالية لتنظيم البرامج السلوكية والصحية والتوعوية للأطفال.

ونوه المهيري بدور المدارس في ما يتعلق بضرورة مراعاة شروط الصحة والسلامة في كل ما يباع بها، وتوفير برامج تثقيفية توعوية تسهم في رفع درجة الوعي لدى هؤلاء المستهلكين الصغار.

كما طالب المهيري بضرورة مراعاة عدم زيادة أوزان الحقائب المدرسية، لما لها من آثار صحية سلبية في الأطفال، مشدداً على أهمية التعاون المستمر والتواصل الدائم بين المدارس والأهل، ومتابعة كل ما يتعلق بصحة الأطفال. وقال إن جمعية حماية المستهلك لن تدخر جهداً في متابعة كل ما يتعلق بالمستهلكين الصغار، بما يضمن سلامتهم وسعادتهم، والحفاظ على صحتهم، وحمايتهم من أي استغلال مهما كان.

وأشار إلى أن الجمعية تتابع باهتمام قضية توعية المستهلك، وهي مستعدة لتقديم كل الدعم للمدارس لنشر ثقافة الاستهلاك السليم.