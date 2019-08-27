البنوك الوطنية تستحوذ على 89.8% من إجمالي القروض الممنوحة خلال 7 أشهر

المصدر: عبير عبد الحليم ــ أبوظبي

كشف المصرف المركزي أن البنوك الوطنية منحت خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2019، قروضاً بقيمة تريليون و391 ملياراً و606 ملايين درهم، تشكل ما نسبته 89.8% من إجمالي القروض الممنوحة محلياً.

وأضاف في إحصاءات أصدرها أمس أن القطاع الخاص استحوذ على الجانب الأكبر من هذه القروض بقيمة تريليون و27 ملياراً و78 مليون درهم، بنسبة بلغت 73.8% من إجمالي قروض البنوك الوطنية، في ما استحوذت القروض للحكومة، والقطاع العام، وشركات التأمين، والمؤسسات المالية غير البنكية، وقطاع الاعمال والصناعة، على النسبة الباقية.

ووفقاً لاحصاءات «المركزي»، فقد استحوذت القروض التي تمنحها البنوك الأجنبية على نسبة 10.2% من إجمالي قيمة الائتمان بقيمة 159 مليار درهم. واستحوذ القطاع الخاص على النسبة الكبرى من هذه القروض بقيمة 136 ملياراً و600 مليون درهم. وتوزعت النسبة القليلة الباقية بين قروض الحكومة والقطاع العام، وشركات التأمين، والمؤسسات المالية غير البنكية، وقطاع الأعمال والصناعة.



واستحوذت ودائع المقيمين في البنوك الوطنية الإماراتية على نسبة جاوزت 88.6% من إجمالي الودائع المصرفية للمقيمين في دولة الامارات، في دلالة على تنامي الثقة في القطاع المصرفي الوطني في الدولة، بينما استحوذ القطاع المصرفي الأجنبي على النسبة الباقية من ودائع المقيمين.

وبحسب احصاءات «المركزي»، فقد ارتفعت ودائع المقيمين في البنوك الوطنية في يوليو 2019، لتصل إلى تريليون و407 مليارات و237 مليون درهم، مقابل تريليون و378 ملياراً و188 مليون درهم في ديسمبر 2018، بارتفاع جاوز 29 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2019.