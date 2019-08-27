اقتصادية دبي تدعو شركات تأجير السيارات إلى تحسين خدماتها

المصدر: سامح عوض الله - دبي

دعت اقتصادية دبي مكاتب تأجير السيارات إلى تحسين خدماتها للحد من شكاوى المستهلكين، مشيرة إلى أن قطاع تأجير السيارات يعد من أهم قطاعات الحيوية الداعمة لاقتصاد دبي، خصوصاً بالنسبة للأنشطة السياحية.

وأكدت أهمية اتخاذ الخطوات اللازمة التي من شأنها رفع نسبة رضا المتعاملين مع القطاع، وتقليل عدد شكاوى المستهلكين التي ترد إلى إدارة حماية المستهلك بسبب عدم التزام بعض المكاتب بضوابط العمل في قطاع تأجير السيارات.

وبحسب بيانات صادرة من قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، فإن شكاوى السياح خلال النصف الأول من العام الجاري، تركز معظمها ضد مكاتب تأجير السيارات. وأوضحت البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن عدد الشكاوى التي قدمها السياح الذين زاروا دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ 2312 شكوى، لافتة إلى أن 38% من تلك الشكاوى كانت ضد شركات تأجير السيارات. إلى ذلك، ذكرت اقتصادية دبي أن مسؤولين في إدارة حماية المستهلك بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك عقدوا اجتماعاً مع ممثلي 10 من كبرى شركات تأجير السيارات في إمارة دبي، لمناقشة التحديات التي تواجه المستهلكين، وللعمل على الحد منها.

وأفادت بأنه جرى خلال الاجتماع عرض أبرز الحالات التي تؤدي إلى عدم رضا المستهلكين وتدفعهم إلى تقديم شكاوى ضد مكاتب تأجير السيارات، والتي تتمثل في التأخر بإعادة مبالغ ضمان تأجير السيارة، وعدم الالتزام بشروط الاتفاق بين شركة التأجير والمستهلك، إضافة إلى حالات متنوعة أخرى.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي، أحمد الزعابي، لـ«الإمارات اليوم»، إن إدارة حماية المستهلك تسعى إلى العمل بالتعاون مع شركات القطاع الخاص على تحسين تجربة المستهلكين والحد من الشكاوى الواردة في قطاع تأجير السيارات كونه قطاعاً حيوياً، خصوصاً بالنسبة للسياح القادمين إلى الدولة. وأشار الزعابي إلى تزايد الشكاوى ضد قطاع تأجير السيارات من المستهلكين والسياح، كونه من القطاعات والخدمات الرئيسة المرتبطة بالنشاط السياحي.

وأضاف الزعابي أن الاجتماع كان بمثابة جلسة للعصف الذهني مع مسؤولين في كبرى شركات تأجير السيارات، للعمل على دراسة أفضل الطرق التي تضمن زيادة رضا المستهلكين وتقليل الشكاوى الواردة، بإيجاد حلول تنظيمية تحسن خدمة تأجير السيارات وتجربة المستهلك في هذا القطاع الحيوي، وتضمن حفظ حقوقه في الوقت نفسه.

وشدد الزعابي على أهمية تأكد المستهلكين، خصوصاً السياح، من الشروط والأحكام الخاصة بتأجير السيارات وعدم الاندفاع بالتعاقد مع وسطاء غير رسميين قد يقومون بتضليلهم بعروض أسعار مغرية، لكن يكتشف المستهلك بعد ذلك وجود شروط يصعب عليه الالتزام بها، أو يواجه مشكلات أخرى مثل التأخر في إعادة الضمان.

ودعا الزعابي الشركات إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين خدمات الشركات، وتنفيذ المبادرات التي من شأنها تعزيز تنافسية قطاع تأجير السيارات في دبي، وزيادة الشفافية في الأسواق المحلية وتنمية ثقافة التاجر ووعيه بحقوق المستهلك، بحيث يرسخ مكانة دبي كبيئة أعمال مثالية وأفضل وجهة للتسوق في العالم.

تقديم الشكاوى

قال مدير إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي، أحمد الزعابي، إنه يمكن للمستهلكين تقديم الشكاوى عبر تطبيق «مستهلك دبي»، أو من خلال الموقع الإلكتروني consumerrights.ae، أو بالاتصال على قسم شكاوى المستهلكين على الرقم (600545555).