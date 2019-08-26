"اقتصادية دبي": تجديد 34,250 رخصة تجارية تلقائياً خلال النصف الأول من 2019

المصدر: دبي ـــ الإمارات اليوم

حققت اقتصادية دبي ممثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري نتائج متميزة لخدمة "التجديد التلقائي" للرخص التجارية خلال النصف الأول من 2019، حيث أنجزت 34,250معاملة تجديد تلقائي ما يشكل 47% من إجمالي معاملات التجديد (73,404) الأمر الذي يؤكد استدامة وتنافسية الأعمال في إمارة دبي. وتوزعت الرخص المجددة تلقائياً على حسب النشاط، جاء في مقدمتها الأنشطة التجارية (25,071) بنسبة 73.2%، والمهنية (8,237) بنسبة 24%، بينما شكَّلت الأنشطة الصناعية 2.2%، والسياحية 0.6%.

وتأتي خدمة التجديد التلقائي في إطار الجهود الرامية إلى تنفيذ استراتيجية دبي مدينة لا ورقية بحلول عام 2021، حيث تعد الخدمة بمثابة فرصة لفئات مختلفة من المتعاملين في إنجاز معاملاتهم وسداد المبالغ المطلوبة دون الحاجة إلى المعاملات الورقية، ما يساعد على رفع رضا المتعاملين وتسهيل معاملاتهم، وتوفير الوقت لإنجازها بكل سلاسة في دبي.

ويتم خلال خدمة "التجديد التلقائي" تبسيط وتطوير عملية تجديد الرخص التجارية لتتم في خطوتين فقط وخلال أقل من دقيقتين، حيث يمكن إرسال رسالة نصية برقم الرخصة المراد تجديدها إلى الرقم 6969، ويتم إرسال "اذن الدفع" عبر رسالة نصية للمتعامل، ومن ثم بإمكانه دفع الرسوم في أي من منافذ الدفع اليدوية أو الإلكترونية، من خلال الرابط المتوفر في الرسالة النصية.

وتتمثل خدمة "التجديد التلقائي" في إرسال رسالة نصية لأصحاب الرخص التجارية لإعلامهم بموعد تجديد الرخص (قبل أسبوع من انتهاء صلاحية الترخيص)، وقنوات الحصول على الخدمة، وكيفية إتمام إجراءات التجديد تلقائياً. وتغطي الخدمة أكثر من 2200 نشاطاً تجارياً أي ما يعادل 99.8% من الرخص التجارية وجميع الأشكال القانونية في إمارة دبي. وبإمكان المتعاملين من خلال خدمة التجديد التلقائي من اقتصادية دبي تجديد الترخيص أكثر من سنة وبحد أقصى 4 سنوات بشرط أن يكون عقد الإيجار ساري المفعول، وفي حال التجديد أكثر عن سنة، يتم إضافة عدد السنوات في الرسالة النصية، مثال: (رقم الرخصة – عدد السنوات). ويجب أن يكون موقع الشركة نفس موقع العام الماضي.

وأظهر التقرير الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري أن الشركات ذات مسؤولية محدودة قد تصدرت قائمة الشكل القانوني للرخص المجددة تلقائياً حيث وصل عددها إلى (23,316)، تبعها مؤسسة فردية (7,500)، ثم أعمال مدنية (1,698). وضمت الأشكال القانونية أيضاً كل من شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد (ذ.م.م.)، فرع لشركة مقرها في إمارة أخرى، فرع شركة أجنبية، فرع شركة/ مؤسسة مقرها منطقة حرة، فرع شركة خليجية، شركة تضامنية، توصية بسيطة، مساهمة خاصة، مساهمة عامة، مكتب ارتباط حكومي.

وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص المجددة تلقائياً خلال النصف الأول من 2019، أظهر التقرير أبرز الأنشطة التجارية وهي كالتالي: نشاط "التجارة العامة"، تلاه "تجارة العطور ومستحضرات التجميل"، ثم "تجارة الملابس الجاهزة"، "تجارة الهدايا"، "أعمال الأصباغ والدهانات"، "تجارة الساعات وقطع غيارها"، "تجارة المنسوجات والأقمشة"، "أعمال تبليط الأرضيات والحوائط"، "أعمال النجارة وتركيب الأرضيات"، و"أعمال التمديدات والتركيبات الصحية".

ويمكن للمتعاملين دفع رسوم خدمة التجديد التلقائي عبر الدفع الإلكتروني عن طريق الموقع الإلكتروني لاقتصادية دبي ded.ae أو التطبيق الذكي DED Business، أو الدرهم الإلكتروني الجيل الثاني، ويمكنهم أيضاً الدفع نقداً أو عن طريق الشيكات عبر مراكز الخدمة المعتمدة والبنوك التالية: "الإمارات الإسلامي"، و"بنك دبي التجاري"، و"نور بنك"، و"آفاق للتمويل"، بالإضافة إلى الخصم المباشر عن طريق الحساب الخاص للمتعامل عبر "بنك دبي التجاري"، و"بنك دبي الإسلامي"، و"بنك المشرق"، و"الإمارات الإسلامي".

ويجب على جميع المتعاملين من أصحاب الرخص ضرورة تحديث البيانات الشخصية بهم لدى اقتصادية دبي، بحيث يتمكن فريق قطاع التسجيل والترخيص التجاري من تقديم الخدمات بشكل أكثر فاعلية، حيث يسعى القطاع إلى السير على نهج القيادة الرشيدة في الاستدامة والمنافسة، وتعزيز الآليات المتبعة في مزاولة النشاطات التجارية بإمارة دبي من خلال اتباع أحدث التكنولوجيا والبرامج الذكية التي تتماشى مع أرقى المعايير المتبعة عالمياً.

وتوجد 4 من الأنشطة الاقتصادية الخاصة بهيئة دبي للطرق والمواصلات، التي لا تشملها خدمة التجديد التلقائي المتطورة، وهي: نقل الركاب بسيارات الأجرة العامة ونقل الركاب بالسيارات الفخمة وتأجير السيارات وخدمات نقل الركاب ذوي الحالات غير الطارئة، ونشاطين لدائرة السياحة والترويج التجاري وهم: تنظيم رحلات سياحية داخلية وتنظيم رحلات سياحية خارجية. وتشمل خدمة التجديد التلقائي جميع الرخص التي تشارك رخصة أخرى نفس الموقع.

تعمل اقتصادية دبي بشكل مباشر مع الجهات المعنية في الإمارة لتسخير كافة الجهود والإمكانيات التي تضمن وضع الاستراتيجيات حيز التطبيق الفعلي وتسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي، وذلك للتمكن من تطبيق أفضل الممارسات في منهجية العمل وتحسين إجراءات التراخيص التجارية، التي تشكل عاملاً أساسياً في تنافسية الأعمال واستدامتها.