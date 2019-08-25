"حماية المستهلك "في دبي يسجل 4735 ملفاً لأصحاب العلامات التجارية

المصدر: دبي - وام

سجل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، 4735 ملفاً لأصحاب العلامات التجارية، إلى جانب 29 ملفاً للوكالات التجارية خلال النصف الأول من العام 2019.

وارتفع معدل الملفات المستلمة بنسبة 63% مقابل الفترة ذاتها من العام 2018، وجاءت هذه الحصيلة من خلال بوابة الملكية الفكرية الالكترونية في اقتصادية دبي، لتؤكد على الدور تلعبه اقتصادية دبي في حماية حقوق الملكية الفكرية.

و شهد النصف الأول من العام الجاري زيادة في معدل استقبال ملفات العلامات التجارية حسب موطن العلامة مقارنة مع النصف الأول من عام 2018، حيث ارتفعت ملفات العلامات التجارية الخاصة بالمملكة السعودية من 12 إلى 72 ملفاً بمعدل نمو قدره 500%، وسجلت ارتفاعاً في جزر العذراء البريطانية من 23 إلى 135 ملفاً بنسبة زيادة بلغت 487%، تلتها اسبانيا التي سجلت ارتفاعاً في ملفات العلامات التجارية المسجلة من 18 في النصف الأول من 2018 لتصل إلى 93 ملفاً بزيادة 417% في النصف الأول من 2019، وارتفع عدد الملفات المسجلة للصين من 31 إلى 103بزيادة 232%، وكندا من 15 إلى 41 ملفاً بارتفاع 173%، ومن ثم كوريا الجنوبية التي سجلت نمواً من 18 إلى 47 ملفاً بزيادة 161%، وحققت بريطانيا نمواً كذلك من 140 إلى 260 ملفاً بواقع 86% خلال النصف الأول من 2019.