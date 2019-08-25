«وصل 1» بوابة بين قديم وجديد دبي

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

تعتبر «وصل 1» لمجموعة وصل لإدارة الأصول، بوابة تربط بين مناطق دبي القديمة والجديدة، والمشروع مخصص للتملك الحر ويضم مراحل عدة، ويتكون «وصل 1» من 13 برجاً سكنياً متعددة الاستخدامات، ويوجد فيه 1000 موقف للسيارات، ويوفر 25 ألف قدم مربعة من مساحات التجزئة القابلة للتأجير، كما يضم فندقاً. ومن أهم مواصفات المشروع أنه يقع بمحاذاة حديقة زعبيل، وعلى بُعد مسافة قصيرة من شارع الشيخ زايد ومحطة مترو الجافلية.

ويشغل «وصل 1» مساحة هائلة تصل إلى 1.3 مليون قدم مربعة، وسيوفر ما يقرب من 3000 وحدة سكنية على خمس مراحل.

وبدأ المشروع بمرحلة «بارك غيت ريزيدنسيز» المكونة من أربعة أبراج سكنية، ومن المتوقع اكتمالها في الربع الثالث من العام المقبل 2020، لتوفر هذه المرحلة 746 شقة بالمجمل لسوق دبي العقارية.